Giel Beelen stopt bij worstelend 3FM

De aftocht van Beelen is een gezamenlijke beslissing, stelt NPO-radiodirecteur Jurre Bosman. Het is vooralsnog onbekend wat de veertigjarige radiomaker gaat doen, zelf heeft hij nog niet gereageerd op zijn vertrek.

Beelen begon in 1997 bij het huidige 3FM. Voor de AVRO presenteerde hij nachtprogramma’s, waarin hij luisteraars aan zich bond met controversiële acties als het live testen van allerhande alcohol en drugs. Ook liet hij zich in een uitzending oraal bevredigen door een callgirl.

Mede dankzij zijn populariteit mocht Beelen al gauw overdag radio maken. Hij werd verschillende keren ontslagen, onder meer nadat hij Mein Kampf van Adolf Hitler in een interview het meest indrukwekkende boek dat hij kende noemde, maar keerde telkens weer terug op de jongerenzender.

Vanaf 2004 was Beelen ruim twaalf jaar lang tussen zes en negen uur te horen in het ochtendprogramma Giel, waarmee hij uitgroeide tot een van de boegbeelden van 3FM. Maar rond 2014 begonnen de luistercijfers van de jongerenzender te kelderen, alsook het succes van de vaak spraakmakende dj.

Riant salaris

Om het tij te keren verruilde Beelen vorig jaar zijn prestigieuze plek in de ochtend voor een programma in het weekend, vlak nadat hij een aantal keer negatief in het nieuws was gekomen vanwege zijn riante salaris en racistische grappen over Sylvana Simons.

De aftocht van Beelen bij 3FM volgt op het vertrek van andere paradepaarden bij 3FM. Begin 2015 vertrok het duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga naar 538, een maand later ging Gerard Ekdom naar Radio 2. Ook Timur Perlin stopte begin vorig jaar bij de zender.

De leegloop gaat hand in hand met het marktaandeel van 3FM, dat in drie jaar tijd van rond de tien procent is gedaald naar 4,7 procent. Basyl de Groot, de man die werd aangesteld om de weglopende luisteraars terug te winnen, stopte afgelopen mei na nog geen jaar als zendermanager. De Groot vernieuwde en verjongde 3FM, maar kon niet voorkomen dat de zender zakte naar zevende plaats van best beluisterde radiozenders.