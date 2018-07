Gidst Modric, de Cruijff van de Balkan, Kroatië naar de wereldtitel?

Het was al bijna nacht in het Loezjniki-stadion te Moskou. Luka Modric (32) keek nog eens om zich heen. Naar het verlaten veld, naar de tribunes die al bijna leeg waren.

Zijn ogen fonkelden. Van emotie, geluk. Modric leefde in het besef dat zijn missie geslaagd was. Zondag speelt hij met Kroatië de WK-finale tegen Frankrijk. Een noviteit voor de Kroaten, die in 1998 nog derde werden op het WK.

Modric had weer veel moeten geven voor zijn vaderland. Het was hem aan te zien. Zijn gezicht bleek, zijn ogen ingevallen en hij slaakte een diepe zucht. Modric had zijn ploeg als vanouds gedirigeerd in de halve finale tegen Engeland, dat zich pas na een verlenging gewonnen gaf (2-1). De kleine middenvelder was weer belangrijk geweest. Modric ging voorop in de strijd, liep gaten dicht en strooide met verfijnde passes. Zoals alleen hij dat kan.

Modric de middenvelder dient als smeermiddel tussen de technici en rauwdouwers bij Kroatië

Is er een voetballer die dit WK beter aanvoelt wat een wedstrijd nodig heeft? Iemand die een betrouwbaardere gids is voor zijn elftal? Een spits weet dat hij moet scoren en een keeper kan een doorslaggevende redding verrichten, maar Modric, de middenvelder die dient als het smeermiddel tussen de technici en rauwdouwers bij Kroatië, kan als geen ander handelen naar de geest van een wedstrijd. Hij levert wat er gevraagd wordt. Dat is zijn kracht.

Het vaderland riep Te iel, vonden ze vroeger bij Hajduk Split, dat het talent afwees. Ook bij Dinamo Zagreb, dat Modric wél de kans gaf, wisten ze niet zo goed wat ze met de frêle middenvelder aan moesten. Technisch begaafd, prima inzicht ook, maar was hij opgewassen tegen het fysieke geweld van tegenstanders? Ja, meende Tottenham Hotspur, dat hem in 2008 kocht en waar Modric vier seizoenen overeind bleef in de Premier League. De Kroaat deed een beroep op zijn slimheid in Engeland. Bij Real Madrid, zijn huidige club, groeide hij uit tot een leider met verantwoordelijkheidsgevoel. Modric had, na zijn gemiste penalty in de verlenging tegen Denemarken, makkelijk kunnen bedanken voor de strafschoppenserie die zijn misser tot gevolg had, maar hij deed het niet. Het vaderland riep. En Modric leverde dit keer wel. In herinnering ook de laatste Champions League-finale tegen Liverpool, eind mei in Kiev. Real Madrid liep op zijn laatste benen en van Modric, sinds 2012 in Spaanse dienst, werd het uiterste gevraagd. Een nagenoeg foutloos optreden was vereist om zijn elftal door de Engelse storm naar de derde Champions League-zege op rij te loodsen. Het lukte. Modric, bijgestaan door die andere teambewakers Kroos en Casemiro, slaagde met verve.

Beperktere collega's Hoe anders liggen de verhoudingen bij Kroatië. Modric heeft nu geen Ramos, geen Kroos en ook geen Ronaldo tot zijn beschikking, maar hij moet het doen met veel beperktere collega's zoals Strinic (Sampdoria) en Rebic (Eintracht Frankfurt). Zonder klagen overigens. Bij Modric zul je nooit misbaar zien over de onbekwaamheid of gebreken van zijn landgenoten, maar eerder zal hij zich de vraag stellen: hoe kan ik mijn teamgenoot het beste bijstaan? Wanneer rendeert diegene, gezien zijn eigenschappen als speler, het beste? De 'Cruijff van de Balkan' wordt Modric wel genoemd. Strelend, vindt de aanvoerder van Kroatië. Die vergelijking gaat veel verder dan alleen zijn uiterlijk. Modric heeft dezelfde fonkelende ogen, wapperende haardos en hetzelfde loopje, maar daarmee houdt het niet op. Modric is, net als Cruijff, een verbinder, teambewaker en motivator. Zondagmiddag gaat Modric iets proberen wat Cruijff nooit lukte: zijn land naar de wereldtitel leiden. In het Loezjniki-stadion te Moskou zal hij zijn ploeggenoten van handvatten voorzien in de WK-finale tegen Frankrijk. Zoals alleen hij dat kan.

