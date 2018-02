Ggz-instelling deelt zonder toestemming gegevens met omstreden databank

Parnassia Groep, de grootste ggz-aanbieder van Nederland, hervat het delen van gevoelige behandelgegevens met een omstreden databank. Dat doet de instelling zonder daarvoor expliciet toestemming van patiënten te vragen, terwijl dat volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid wel moet om er zeker van te zijn dat privacy niet wordt geschonden.

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of het delen van deze gegevens met een externe partij de privacy van patiënten aantast. Zolang dat onderzoek loopt, wil de staatssecretaris dat ggz-instellingen ‘voor de zekerheid’ met expliciete toestemming werken. Parnassia Groep slaat dat advies nu in de wind.

Vragenlijsten

Het is de zoveelste aflevering in wat de Rom-soap is gaan heten: de discussie over privacyschending met Research Outcome Monitoring (Rom) in de geestelijke gezond­heidszorg. Dat zijn gegevens uit vragenlijsten die patiënten invullen tijdens­­ hun behandeling met informatie over hoe suïcidaal, depressief en angstig ze zijn. Namen, postcodes en bsn-nummer zijn wel afgeschermd.

Een door de zorg­ver­ze­ke­raars betaalde databank verzamelt gegevens van vragenlijsten die door patiënten zijn ingevuld

Met deze gegevens meet Stichting Benchmark GGZ (SBG), een databank­­ die betaald wordt door zorgverzekeraars, de kwaliteit van behandelingen. Vorig jaar stopten 175 instellingen met het delen van deze data nadat toenmalig minister Edith Schippers van volksgezondheid liet weten dat hier, ook al zijn de gegevens amper herleidbaar, geen wettelijke grond voor was.

Het gaat erom of deze gegevens onder de wet persoonsgegevens vallen­­. Parnassia Groep vindt van niet en baseert zich op de uitkomst van een kort geding dat vorig jaar door boze patiënten werd aangespannen tegen databank SBG. De rechter kon niet vaststellen dat de Rom-gegevens onder de wet vielen maar ‘voor een definitief oordeel op dat punt is een diepgaander onderzoek nodig’.

“Dit is in juridische zin geen definitief oordeel”, laat staatssecretaris Blokhuis weten. Het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens is volgens hem doorslaggevend. Blokhuis juicht het delen van Rom-data toe, maar wel ‘binnen de wettelijke kaders’. Of Parnassia aan dat vereiste voldoet, laat hij aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer de uitspraak volgt, is nog onduidelijk.

Parnassia wil op den duur wel met expliciete toestemming werken. “We vinden het nu belangrijker dat er geen gat valt in de opbouw van kwaliteitsgegevens”, aldus de woordvoerder. De ggz-aanbieder informeert patiënten over de Rom via folders en een tekst op de website. Daarnaast staat het patiënten vrij bezwaar te maken.

Volgens Parnassia Groep hebben patiënten baat bij de Rom. “Wie wil nou niet de beste behandeling?”, zegt de woordvoerder.