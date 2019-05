GGZ Eindhoven heeft geen schuld aan de dood van Janneke (29), hoewel veel mensen fouten maakten

Volgens de rechtbank in Den Bosch staat weliswaar vast dat Janneke van Erum, destijds 29, overleed door fouten binnen de muren van de kliniek van GGZ Eindhoven (GGzE). Maar daarvoor zijn hoogstens individuele medewerkers strafbaar. Het is volgens de rechters niet gebleken dat de stichting achter de kliniek de normen in de geestelijke gezondheidszorg niet heeft gevolgd en daarom verantwoordelijk is. Zo was er in 2013 voldoende personeel aanwezig.

Haar familie zag dat ze lichamelijk snel achteruit ging en waarschuwde voor hartproblemen, maar de behandelaars verwezen haar niet door naar het ziekenhuis

De zorg voor de vrouw werd in dat jaar door haar psychiater, toen die op vakantie ging, overgedragen aan een collega die nog in opleiding was. In die periode kreeg de 29-jarige een ander medicijn voorgeschreven om haar psychoses te bestrijden, omdat andere pillen niet genoeg aansloegen. Haar familie zag dat ze lichamelijk snel achteruit ging en waarschuwde voor hartproblemen, maar de behandelaars verwezen haar niet door naar het ziekenhuis. Na haar overlijden bleek een hartspierontsteking de oorzaak. Dat is een zeldzame maar wel bekende complicatie van clozapine, het nieuwe medicijn van de vrouw.

Bijscholing Het Openbaar Ministerie klaagde eerder de instelling aan omdat ‘een reeks van fouten’ had geleid tot de dood van Van Erum. De aanklager wilde dat de instelling een boete van 25.000 euro zou krijgen. Die zou wel voorwaardelijk moeten zijn, omdat GGZ Eindhoven geen instelling met een winstoogmerk is en omdat de dood van de patiënte inmiddels al weer zes jaar geleden plaatsvond. Bestuursvoorzitter Joep Verbugt van GGzE erkende tijdens de rechtszaak dat er fouten zijn gemaakt, maar van ‘medisch onzorgvuldig’ handelen, was volgens hem geen sprake. Het overlijden van de vrouw was wel aanleiding om het personeel bij te scholen over het betreffende medicijn (clozapine). De verantwoordelijk psychiater kreeg eerder van de medische tuchtrechter al een berisping. Opmerkelijk genoeg had hij kort voor het drama bij zijn bazen aan de bel getrokken omdat de werkdruk onacceptabel hoog zou zijn. De tuchtrechter erkende dit, maar oordeelde dat de psychiater toch zelf verantwoordelijk is voor zijn fouten als arts. Een berisping is de een-na lichtste straf die zorgverleners tuchtrechtelijk kunnen krijgen. De psychiater-in-opleiding kreeg de lichtste straf, een waarschuwing. Zij moest volgens de tuchtrechter als onervaren arts in een bijna onmogelijke situatie werken. Omdat artsen al met tuchtrecht te maken hebben, is het vrij uitzonderlijk dat het Openbaar Ministerie hen besluit te vervolgen. Vervolging van een hele instelling gebeurt al helemaal niet, voor zover bekend is het alleen een keer met een verpleeghuis gebeurd.

Signalen van de familie genegeerd? De zus van Janneke, Jolet van Erum, zei zaterdag in deze krant te hopen op een veroordeling. “Zodat de maatstaven in de ggz radicaal worden aangescherpt. Dan is Janneke’s dood niet voor niets geweest.”