Gezonde voedingsmiddelen aanmerkelijk duurder geworden

Dat komt onder meer doordat suiker in tien jaar tijd goedkoper is geworden. Een gemiddelde Nederlander geeft per dag 6,50 uit aan eten en drinken thuis.

Deze cijfers werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij het Voedingscentrum, een instelling die informatie geeft over gezond eten, de indeling maakte tussen ‘gezondere’ en ‘minder gezonde’ producten. Zo vallen volle melk en conserven, bier en wijn in de laatste categorie. Halfvolle melk, verse- en diepvriesgroenten en mineraalwater horen bij de producten die het Voedingscentrum als ‘gezond’ typeert.

Sinds 2007 werden sauzen, dressings en zakjes chips nauwelijks duurder. Snoep werd zelfs ietsje goedkoper.

Productiviteit Dat ‘gezond’ eten meer in prijs stijgt dan ‘minder gezond’ eten, is geen verschijnsel van de laatste jaren. “In 16 van de laatste 20 jaar was dat het geval, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Het CBS heeft niet onderzocht waarom dat zo is, maar een paar mogelijke verklaringen zijn er volgens Van Mulligen wel: suiker is goedkoper geworden en suiker zit vaak in producten die als ‘minder gezond’ worden gezien. Daarbij stijgen voedingsmiddelen die industrieel worden gefabriceerd door de bank genomen minder in prijs dan andere voedingsmiddelen. “In fabrieken stijgt de productiviteit sneller dan elders”, stelt Van Mulligen. Sinds 2007 werden sauzen, dressings en zakjes chips nauwelijks duurder. Snoep werd zelfs ietsje goedkoper, suiker werd tien procent goedkoper en de gemiddelde ijsprijs daalde zelfs met 15 procent.