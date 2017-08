Gezonde voeding wordt duurder, snoep en suikers juist goedkoper

Dat is terug te zien in een overzicht van de prijzen voor levensmiddelen die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekend maakten. Op de lijst van het CBS staan 60 producten met de prijzen in juli 2000 en juli 2017. Aardappelen zijn met een ruime verdubbeling het meest in prijs gestegen, gevolgd door halfvolle melk en schaal- en schelpdieren. In de top tien staan ook verse vis, groenten en fruit. Consumenten betalen voor deze producten ruim dan 50 procent meer dan in 2000.

Lees verder na de advertentie

Dat betekent dat melkveehouders eindelijk weer verdienen aan hun koeien

Aan de onderkant van de lijst staan de producten die het minst in prijs zijn gestegen. Zoals roomijs en suiker, dat zelfs goedkoper werd, terwijl ook snoep, sauzen en dressings, chips en zoetwaren nauwelijks in prijs stegen.

Sterker, eigenlijk zijn deze producten de afgelopen jaren fors goedkoper geworden. Sinds 2000 zijn de cao-lonen gemiddeld met 37 procent gestegen. Alle producten op de CBS-lijst die minder dan 37 procent in prijs omhoog zijn gegaan, zijn relatief goedkoper. Dan blijken ineens ook chocolade, frisdrank, sappen vol suikers, jam en allerlei zoetwaren minder zwaar op de portemonnee te drukken. Datzelfde geldt voor varkensvlees, kip, rund- en kalfsvlees. Voor de gezonde voeding geldt het omgekeerde. Ondanks de 37 procent loonstijging is deze voor consumenten juist duurder.

De boer Het CBS gaf ook cijfers over het afgelopen jaar. Daar sprongen de prijzen voor zuivel eruit. Vorige maand betaalden consumenten 10 procent meer voor zuivelproducten dan in juli 2016. Dat is dan wel exclusief inflatie. De 10 procent die consumenten meer betalen, komt voor een groot deel terecht bij de boer. Vorig jaar kregen melkveehouders voor 100 liter melk 25 euro. In juli dit jaar was dat 37,25 euro, bijna 50 procent meer. Dat betekent dat melkveehouders eindelijk weer verdienen aan hun koeien. De kostprijs van 100 liter melk ligt op ongeveer 34 euro. Ook vlees en vis stegen in prijs: met 5 procent. De prijzen voor andere voedingsmiddelen stegen minder snel waardoor de consument in juli gemiddeld 3,3 procent meer betaalden voor hun boodschappen dan een jaar geleden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.