Gezocht: onderdak voor (top)schaatsers

Je zal maar Antoinette de Jong heten en deelnemen aan het WK allround. Ze is een van Nederlands beste schaatssters, maar zo onzeker over haar toekomst dat ze nog geen vakantie durft te boeken. Ze heeft namelijk nog geen ploeg voor volgend jaar. En ze is niet de enige. Van de deelnemers aan het WK in Amsterdam weten ook Ireen Wüst, Marcel Bosker en Patrick Roest nog niet waar ze onderdak zullen vinden. En dat geldt voor veel anderen.

Het ziet er niet heel erg rooskleurig uit op het gebied van schaatssponsoring. Die woorden spraken de coaches Rutger Tijssen en Simon Kuipers deze week los van elkaar als understatement uit. Want eigenlijk weet alleen Sven Kramer vooralsnog waar hij aan toe is. Hij blijft nog twee jaar bij Lotto-Jumbo, dat na het afhaken van de loterij als Jumbo doorgaat. De supermarktketen heeft zich voor vijf jaar verbonden aan de ploeg. Van andere grote sponsoren is vooralsnog geen sprake. Sterker nog, JustLease (van Wüst en De Jong) en AfterPay (van Jorien ter Mors) maakten bekend te gaan stoppen. Plantina, de andere sponsor die naast AfterPay onder de vlag van iSkate was ingestapt, is nog in gesprek over een nieuwe geldinjectie.

Het ontlokte aan JustLease-coach Tijssen afgelopen week de opmerking dat hij toch echt hoopt dat er geen 'geel-zwarte kernploeg' gaat komen, daarmee doelend op de nakende dominantie van Jumbo. Want ook hij had het gehoord, onder anderen uit de mond van analist Erben Wennemars: iedereen wil en moet naar kampioenenmaker Jac Orie. "Dat helpt niet. Dan maak je de sport wel heel klein. Je moet toch iemand hebben om te verslaan."

Antoinette de Jong noemde de ploeg van succescoach Orie (die met vier gouden olympische medailles uit Zuid-Korea terugkeerde) 'een van de opties'. Andere mogelijkheden had ze zo snel even niet voorhanden.

Rivaliteit

Het is een aanlokkelijk scenario: een goede trainer en een zak geld. En zeker in een postolympisch jaar gaat de transfercarrousel draaien. Dat is ook logisch, maar het landschap is verschraald. Sommigen, zoals iSkate-coach Simon Kuipers, vrezen een situatie die 'nog gekker' is dan vier jaar geleden, toen het ook moeilijk was voor schaatssterren om geldschieters te vinden. Kuipers wijst op een gebrek aan echte iconen. "De rivaliteit is er niet. Waar vroeger de ploegen van Ingrid Paul, Jac Orie en Gerard Kemkers tegen elkaar opboksten, is dat nu minder zo."

Vier jaar geleden was er zo weinig geld, dat zelfs een icoon niet kon worden gesponsord. Ireen Wüst, die met liefst vijf olympische medailles terugkeerde uit Sotsji, moest, nadat ze zich na een jaar terugtrok uit de ploeg van Marianne Timmer, een deel van 2015 zonder sponsor rijden.

Aan de keukentafel zette ze toen maar met drie 'vertrouwensmannen' (Gerard Kemkers, Patrick Wouters en Rutger Tijssen) een team op dat een aantal maanden zonder externe geldschieter 'overleefde'. Wüst heeft geleerd van die ervaring, zegt ze nu, na wederom succesvolle Spelen. Ze gaat niet veel energie verspillen aan het zoeken van sponsoren. Eerst maar eens lekker op vakantie om te surfen op de golven rond Hawaii. Maar als het moet, dan gaat ze zonder sponsor door. De nieuwe doelen zijn namelijk al gesteld. Wüst wil in de twee jaar dat ze nog schaatst wereldrecords rijden. Het WK allround in Calgary in 2019 en een jaar later de WK afstanden in Salt Lake City zijn dé momenten daarvoor. Wie Wüst wil sponsoren, weet dus waar het om gaat.