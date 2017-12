Gezocht: nieuwe en grotere olie- en gasvelden

De olie- en gasprijzen veerden in 2017 op. Maar ontdekkingen van nieuwe olie- en gasvelden waren er maar weinig dit jaar. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw is er wereldwijd niet zo weinig olie en gas gevonden als afgelopen jaar.

Volgens het Noorse advies- en onderzoeksbureau Rystad Energy staat de nieuw ontdekte hoeveelheid olie en gas gelijk aan 11 procent van de totale olie- en gasproductie in 2017. Dat percentage is, volgens energie-analiste Sonia Mladá Passos van Rystad, in ruim 70 jaar niet zo laag geweest.

Dat er dit jaar zo weinig olie en gas is ontdekt, is niet zo vreemd

De ontdekkingen blijven al langer achter bij de jaarlijkse productie. Volgens Rystad is 2006 het laatste jaar geweest waarin er grofweg net zo veel olie en gas werd ontdekt als er werd opgemaakt. Bij die bevindingen past een kanttekening. Rystad rekent alleen 'conventionele olie' (en gas) mee, olie die met beproefde technieken naar boven kan worden gehaald. Schalieolie en zware olie uit teerzanden zitten daar bijvoorbeeld niet bij.

Dat er dit jaar zo weinig olie en gas is ontdekt, is niet zo vreemd. Sinds de olieprijzen in 2014 begonnen te dalen, hebben oliemaatschappijen de tering naar de nering gezet en fors bezuinigd op wat in jargon 'exploratie' heet: de speurtochten naar nieuwe olie- en gasvelden. Volgens Rystad zijn die uitgaven in drie jaar met meer dan 60 procent gedaald.

Nieuwe velden kleiner Of alle olie en gas die dit jaar zijn ontdekt, ook worden opgepompt, is onzeker. Het kan tien jaar duren voordat een ontdekt veld wordt ontwikkeld - soms langer. Volgens Rystad zijn de nieuw ontdekte velden gemiddeld een stuk kleiner dan die in het verleden. Dat betekent dat winning van olie en gas daaruit niet altijd rendabel zal zijn. De grootste velden die dit jaar zijn ontdekt, liggen in Senegal (gas), Mexico (olie) en Guyana (olie). De bevindingen van Rystad hebben vooral invloed op de lange termijn. Onderzoekster Passos stelt dat het hard nodig is dat er meer olie en gas wordt gevonden: anders ontstaan er forse tekorten aan brandstof. Momenteel zijn de vraag naar en het aanbod van olie ongeveer in evenwicht Momenteel zijn de vraag naar en het aanbod van olie ongeveer in evenwicht. Belangrijke rol daarbij spelen 25 landen die eind 2016 afspraken om hun productie te beperken en zo de olieprijs te stutten. Die afspraak werd onlangs verlengd en loopt in principe tot eind 2018. Omdat de vraag naar olie ook in 2018 stijgt, zou de vraag het aanbod kunnen gaan overtreffen, met hogere olieprijzen als gevolg.