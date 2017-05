Gezocht: nieuwe boegbeelden voor het vrouwenhockey

Het viel haar laatst weer op. Minke Booij, oud-hockeyster en nog steeds lid bij hockeyclub Den Bosch, zag hoe tientallen kinderen zich verzamelden rond Maartje Paumen en Ellen Hoog, na afloop van Den Bosch-Amsterdam. De kinderen smeekten bijna om een foto of handtekening, zag Booij. “Deze kleine meisjes dromen ervan om later de nieuwe Paumen of Hoog te worden. Dat was in mijn tijd echt niet zo.”

Paumen en Hoog zijn ambassadeurs voor hun sport, net als Naomi van As, die deze week aankondigde na dit seizoen te zullen stoppen als hockeyster van Laren. Het drietal nam na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al afscheid als international van Oranje, maar stoppen nu ook bij hun club. Paumen verkast na dit seizoen naar België, waar ze gaat spelen voor Royal Antwerp. “Naast het feit dat ze ongelofelijk goed kunnen hockeyen, zijn het echt rolmodellen”, vindt Booij. “Ze gaan gedisciplineerd en professioneel met hun sport om, maar laten ook zien wie ze zijn als persoon en dat er tijd is voor leuke dingen.”

Van As wilde daar juist meer tijd voor. Haar gevoel zei dat dit het juiste moment was om te stoppen als speelster van Laren. Saillant detail: zondag neemt ze het in haar (mogelijk) laatste wedstrijd op tegen Amsterdam, waar haar goede vriendin Hoog speelt. Hoog is met Amsterdam al geplaatst voor de play-offs. Laren moet winnen en hopen op puntenverlies van Oranje-Rood, zodat Van As haar carrière met enkele weken kan verlengen.

Een landstitel is de enige prijs die ontbreekt op de palmares van Van As (33). Verder won de Haagse alles. Ze werd drie keer Europees kampioen, won twee keer de wereldtitel (waaronder in haar stad Den Haag, in 2014) en heeft drie olympische medailles: twee gouden (2008 en 2012) en een zilveren (2016). Daarnaast werd ze twee keer gekozen tot ’s werelds beste speelster (in 2009 en 2016). “Ik weet wat er voor nodig is om goud te winnen”, zei ze vorig jaar in Trouw. “Dat is vooral keihard werken. Elke dag weer.”

Slangenmens Analist Jacques Brinkman looft de kwaliteiten van Van As. “In het hockey wordt ze ook wel het slangenmens genoemd, omdat ze vaak vanaf rechts of links naar binnen komt en ondanks haar lengte (1,79 meter, red.) toch vaak in balbezit blijft. Ze heeft een bijna onzichtbare versnelling. Dat is haar grote kracht. Die kwaliteit gaan ze zeker missen bij Oranje, net als de fenomenale backhand van Ellen Hoog en de exceptionele corner van Maartje Paumen.” Met name Hoog en Van As zijn het hockey ontstegen, vindt Brinkman. “Als je op straat aan mensen vraagt of ze vijf Nederlandse hockeyers willen noemen, dan zitten Ellen en Naomi daar zeker bij. Zij hebben prima kunnen voortborduren op hun voorgangster, Fatima Moreira de Melo. Ze zien er goed uit, zijn succesvol en hebben een vlotte babbel. Bij Naomi speelt ook nog mee dat ze een koppel vormt met schaatser Sven Kramer.” De vraag is: wie zijn de nieuwe boegbeelden in het vrouwenhockey? Brinkman en Booij noemen los van elkaar Lidewij Welten en Marloes Keetels, beiden uitkomend voor Den Bosch. “Ik maak me daar niet zo’n zorgen om”, zegt Booij. “Elke generatie heeft weer nieuwe helden. Ze zullen zich moeten profileren en positioneren. Bijvoorbeeld via social media. Het EK is daar een mooi moment voor.” Tijdens de EK hockey in Amsterdam (18 tot en met 27 augustus) kunnen nieuwe rolmodellen opstaan. Van As, Paumen en Hoog zullen toekijken, net als de eveneens gestopte internationals Sombroek, Bos en Schoenaker. Voor Van As wacht zondag haar (mogelijk) laatste wedstrijd, al zouden de play-offs een passender podium zijn voor haar indrukwekkende carrière (229 interlands, 45 goals).

