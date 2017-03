Gezocht: monteur (m/v) met zeebenen, zonder hoogtevrees

Uit de kust van Walcheren bouwen energiebedrijven twee grote windparken. Als al die turbines eenmaal draaien, hebben ze nog wel technische verzorging nodig. Dat varieert van schroefjes nalopen tot vernuftig sleutelwerk.

Probleem: er zijn, in Nederland en daarbuiten, te weinig mensen die dat kunnen. Zie daar een buitenkansje voor de Zeeuwse werkgelegenheid, dachten zowel overheden als bedrijven in de provincie. Want in Zeeland liggen de banen niet voor het oprapen. Samen richtten ze daarom The Wind Technicians op. Het bedrijf gaat ‘windmolenacrobaten’ werven, opleiden en inzetten.

Je moet op grote hoogte kunnen werken, bovenin de windmolens Willem Meijer

Zowel technische opleidingen als uitkeringsinstantie UWV bieden monteurs in spe aan. Leeftijd speelt geen rol. Jongeren die een eerste job zoeken kunnen aankloppen, maar net zo goed mensen die, al dan niet gedwongen, nieuw werk zoeken.

Wie kans wil maken moet in elk geval geen hoogtevrees hebben, weet Willem Meijer. Hij is directeur van een trainingscentrum in Vlissingen dat de monteurs gaat opleiden. “Je moet op grote hoogte kunnen werken, bovenin de windmolens. Maar we trainen eerst in een oefenwindmolen hoor, op land”, stelt Meijer gerust. Gegadigden moeten wél beschikken over zeebenen, want de tripjes naar molens toe gaan per schip. “Werk verzekerd”, zegt hij.

“Monteurs met de juiste papieren kunnen in de hele regio aan de slag. Ook België bouwt turbines op zee. En de haven van Antwerpen rekenen we hier in Vlissingen tot onze achtertuin.” Frank Straver

