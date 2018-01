Gezinshereniging voor vluchtelingen gaat te traag door IND-molen

Vluchtelingenwerk Nederland is verbijsterd dat bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bezuinigd op de afdeling die beslist over gezinshereniging van asielzoekers. Terwijl die afdeling al jaren met een achterstand kampt.

Lees verder na de advertentie

“Wij vinden dit een onbegrijpelijke beslissing in een tijd waarin mensen al langer moeten wachten dan wettelijk is vastgesteld op hereniging met hun gezinsleden – iets dat niet zomaar iets is”, zegt woordvoerder Martijn van der Linden.

In september werd het aantal voltijdbanen bij de afdeling van de IND die over deze dossiers gaat, teruggebracht van 220 naar 185, onthulde het Algemeen Dagblad gisteren. De IND wil een deel van het geld inzetten bij de andere taken van de dienst.

Mede daardoor moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning veel langer wachten op de komst van hun gezinsleden naar Nederland dan de wettelijke termijn van zes maanden. De IND heeft gemiddeld 319 dagen nodig om een beslissing te nemen bij een dossier over gezinshereniging. In december lagen bij de organisatie nog 6160 van dergelijke nareisdossiers op een beslissing te wachten. Veel nareizigers komen uit Syrië.

Na een tijdelijke uitbreiding heeft de IND de afdeling

weer ingekrompen