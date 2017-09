Gezinnen in Curaçao massaal bereid schoolkinderen van Sint-Maarten op te vangen

Ze heeft persoonlijk ouders aan de deur gehad die een plekje in de schoolbank zoeken voor hun kinderen. Nu de scholen op Sint-Maarten zwaar zijn beschadigd, proberen de Sint-Maartenaren met schoolgaande kinderen het jaar op Curaçao voort te zetten. Maar Lisette van Lamoen-Garmers kan in individuele gevallen weinig betekenen. Ze is meer van het grote werk.

Als voorzitter van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur heeft ze maar liefst 18.000 leerlingen onder zich, op basisscholen, havo, vwo en beroepsonderwijs. En ze doet er alles aan om in al die schooltypen plek te maken voor kinderen uit Sint-Maarten.

"De afgelopen dagen hebben we een stroom op gang zien komen van gezinnen die voorlopig geen toekomst zien op Sint-Maarten", zegt Van Lamoen-Garmers. "Maar we merken ook dat kinderen alleen op de boot of het vliegtuig zijn gezet, en hier op Curaçao door een tante of oma worden opgevangen. Opvang in familieverband is de beste optie, maar er veel kinderen hebben geen familie op Curaçao."

Op Sint-Maarten is een derde van de huizen totaal verwoest. © ANP

Een oproep op Facebook heeft in een paar dagen tijd driehonderd gastgezinnen opgeleverd

Voor deze groep is ze een project begonnen dat moet voorzien in pleeggezinnen. Een oproep op Facebook heeft in een paar dagen tijd driehonderd gastgezinnen opgeleverd, terwijl ook bij het ministerie van onderwijs de aanmeldingen binnenstromen.

Dat ministerie heeft haar initiatief overgenomen, omdat de gastgezinnen eerst door de Voogdijraad moeten worden gescreend. "Je moet wel weten dat gezinnen een bepaalde kwaliteit hebben." De vraag uit Sint-Maarten is zo groot, dat ook wordt overwogen kinderen tussen 0 en 4 jaar, dus in de crèche-leeftijd, over te laten komen. "We gaan vooralsnog uit van een periode van drie maanden, maar we kennen nog niet de ernst van de beschadigingen van de scholen daar."

Intussen blijft de organisatie van Van Lamoen-Garmers ook zelf actief. "Er bestond al een uitwisselingsprogramma met het Milton Peters-college op Sint-Maarten. Onze leerlingen verbleven de afgelopen jaren op Sint-Maarten in gastgezinnen, terwijl de kinderen van daar hier naar toe kwamen. We hebben na de orkaanschade gevraagd of ouders op Curaçao die in het verleden zo'n leerling in huis hebben gehad nu bereid zijn tot langdurige opvang, totdat de scholen daar zijn hersteld. Daar wordt enthousiast op gereageerd."

'Na de enorme respons van mogelijke gastgezinnen, kun je niet anders dan concluderen dat Curaçao enorm meeleeft'

Curaçao heeft minder middelen om Sint-Maarten bij te staan, zegt ze. "Maar na de enorme respons van mogelijke gastgezinnen, kun je niet anders dan concluderen dat Curaçao enorm meeleeft."

© ANP

