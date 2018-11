Gezichtsherkenning bij varkens: even je snuit voor de lens, en eten maar

Voordeel is dat er geen chip ingeplant hoeft te worden en geen oormerken aangehecht. De boer heeft alleen een app nodig op zijn telefoon. Dat verbetert de kwaliteit van leven van de dieren, want het bespaart ze de stress van het aanbrengen van de merktekens, die ook nog voor ontstekingen kunnen zorgen.

China kent varkensflats met duizenden dieren, waar ge­zichts­her­ken­ning een uitkomst zou zijn

De gezichtsherkenning werkt net als bij mensen: er wordt gekeken naar lengte van de neus, afstand tussen de ogen en andere maten die bij ieder individu verschillend zijn. Lastig is wel, zegt Jackson He van Yingzi Technology op de website Global Times, dat varkens niet stil blijven staan. Om de identificatie toch snel te laten slagen wordt niet alleen het gezicht, maar ook de rest van het lijf gescand. Voordeel daarbij is weer dat varkens geen kleren dragen.

Chinezen zijn de grootste varkenshouders ter wereld, ongeveer de helft van al het varkensvlees komt ervandaan. Vaak gaat het om kleine boertjes, die slechts enkele dieren houden. Maar China kent ook varkensflats met duizenden dieren, waar gezichtsherkenning een uitkomst zou zijn.

Ook mensen worden in China al vaak herkend op basis van hun gezicht. Bij sommige oversteekplaatsen worden personen die door het rode licht lopen aan de digitale schandpaal genageld. Het systeem dient ook om hele bevolkingsgroepen te controleren, zoals de islamitische Oeigoeren in de regio Xinjiang.

