Gezag politie Amsterdam komt onder druk te staan

Dat voorbeeld gaf de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg gisteren bij de presentatie van de Amsterdamse veiligheidscijfers. Die zien er goed uit, net als in heel Nederland: in Amsterdam daalt het aantal inbraken, overvallen en gevallen van straatroof en zakkenrollerij en daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet.

Meer taken, meer capaciteit

Maar politie en justitie en ook de gemeente zitten aan de grens van wat ze kunnen inzetten op veiligheidsgebied. De stad groeit en er zijn taken bijgekomen, bijvoorbeeld op het gebied van internetcriminaliteit en van radicalisering en terrorisme. We hebben meer capaciteit nodig, zeiden burgemeester Van der Laan, politiecommissaris Aalbersberg en hoofdofficier van justitie Hofstee gisteren in koor: meer politiemensen, meer gemeentelijke handhavers, meer mensen bij het Openbaar Ministerie.

Nu al moet Amsterdam kiezen. Sinds eind vorig jaar worden bijvoorbeeld 140 politiemensen en handhavers ingezet om overlast in de drukke binnenstad aan te pakken. Die 140 mensen zijn weggehaald uit omliggende buurten en dat soort keuzes blijft niet zonder gevolgen. Simpele zaken als fietsendiefstallen blijven liggen, ook als er een dader in beeld is. "Iemand die z'n gestolen fiets op Marktplaats ziet en van de politie te horen krijgt: ga er maar met wat sterke vrienden op af, want wij hebben geen tijd", gaf Van der Laan als voorbeeld. "Dat kán niet."