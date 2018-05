Gewonnen rechtszaak zorgt voor nog meer claims tegen telecombedrijven

De rechtbank in Den Haag vindt dat T-Mobile de kosten van een iPhone volledig moet terugbetalen aan een abonnementhouder. Dat is volgens Consumentenclaim belangrijk voor de andere 70.000 claims die nog liggen te wachten op behandeling door de rechter.

De abonnementhouder had in 2013 een contract afgesloten met T-Mobile. Bij het abonnement van 60,50 euro per maand kreeg hij er gratis een iPhone bij. Het probleem schuilt hem in dat gratis. T-Mobile maakte namelijk niet duidelijk dat de abonnee elke maand een paar tientjes extra betaalde om de telefoon af te lossen. Ongeveer van de helft van het bedrag was dus voor het abonnement, maar de andere helft was een lening, inclusief rente. Dat had T-Mobile duidelijk moeten maken, vindt de rechter.

Niet iedereen komt in actie terwijl iedereen gewoon zijn geld kan ophalen. Stef Smit

Toen het abonnement was verlopen en de iPhone inclusief rente was afbetaald, sloot de klant niet direct een nieuw abonnement. Daardoor betaalde deze dus nog altijd een paar tientjes voor een al afbetaald product. Ook dat mag niet van de rechter. De klager krijgt daarom 1100 euro van T-Mobile. 15 procent van dat bedrag gaat naar Consumentenclaim waardoor de klant 935 euro overhoudt.

Dit is nog maar het begin, zegt Stef Smit, directeur van Consumentenclaim. “Alle claims die we hebben verzameld zijn zeer kansrijk omdat de Hoge Raad eerder uitspraak heeft gedaan. Je ziet nu dat de lagere rechters dat overnemen.”

De uitspraak waar Smit op doelt, is het arrest uit 2016 waarin de Hoge Raad oordeelde dat abonnementen met gratis toestellen eigenlijk persoonlijke leningen zijn. Hoe hoog de schade is voor de telecombedrijven in Nederland is nog moeilijk in te schatten. Smit schat dat het maximaal om ruim een miljard euro gaat.

Voor 2017 “Het gaat om alle abonnementen die voor 2017 zijn afgesloten”, zegt hij. Dat zijn er miljoenen, want abonnementen waren jarenlang het populairst. Tegenwoordig is Sim only weer in opkomst. Dan het tijdvak. T-Mobile deed in de zaak tegen de klant een beroep op verjaring, omdat het abonnement in 2013 was afgesloten. De rechter verwierp dit verweer. Alle abonnementen met gratis mobieltjes tussen 2013 en nu komen dus in aanmerking voor een schadevergoeding. “Maar de verwachting is dat we onbeperkt kunnen teruggaan.” Het gemiddelde bedrag kan best uitkomen op 1000 euro per klant, denkt Smit. Dat bedrag maal de miljoenen claims is goed voor meer dan een miljard euro. “Al is dat niet realistisch gedacht. Niet iedereen komt in actie terwijl iedereen gewoon zijn geld kan ophalen. Veel mensen geloven niet dat zij geld terug kunnen vorderen.”