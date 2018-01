Gewone mensen die in 2017 overleden

In 2015 vonden specialisten acht tumoren. Speciale bestralingsbehandelingen sloegen deze keer niet aan. Jermaine was 26 jaar oud en uitbehandeld. Zijn vriendin vond een alternatieve behandelwijze en begon een crowdfundingsactie: Mainlife.

Hij was ook een vrouwengek. Na een stroom scharrels werd hij in 2012 serieus verliefd op Lisette. Maar hij ging ook vreemd met Lafajee. Omdat Jermaines oncologisch verpleegkundige hem had verteld dat hij waarschijnlijk onvruchtbaar zou zijn, was hij zeer verrast toen Lafajee zwanger bleek te zijn. Nog geen maand later bleek ook Lisette zwanger.

Jermaine leefde gezond en werkte hard. Als fitnessinstructeur en kok maakte hij lange dagen, ook nadat in 2008 bleek dat hij een agressieve hersentumor had. Hij kreeg een hersenoperatie, tientallen bestralingen en een chemokuur.

Smulders werd geboren in Maliskamp, een buurtschap bij Rosmalen. Nog voordat hij naar school fietste, stond kleine Peer al twee uur te ploegen op het land. Ze hielden thuis koeien, enkele paarden en ze verbouwden wat mais. Zijn ouders stierven beiden als tachtigers, maar dat was al in de jaren vijftig, ruim zestig jaar geleden. Peer bleef alleen op de boerderij achter. Daar stond de tijd sindsdien stil. Voor hem geen schaalvergroting, melkrobots, of andere moderniteiten. Smulders verzorgde anno 2017 zijn roodbonte koeien nog net zoals hij dat in de jaren vijftig deed.

Kees Lambers (1945-2017) droeg zijn lijden moedig

Opgeven was geen optie voor Kees Lambers © Trouw

Kees Lambers werd bewonderd om zijn doorzettingsvermogen. De hoogleraar milieurecht kreeg MS en werd door die ziekte uitgedaagd om steeds grotere hindernissen te nemen. Ondanks tegenslagen verloor hij zijn positieve kijk op het leven niet. Kees vond dat hij geluk had. Als havenarbeider was hij klaar geweest. Als jurist kon hij in zijn rolstoel als voorzitter van de vakgroep gewoon meer dan fulltime doorlullen.

Met zijn vrouw Ineke, die staatssecretaris was in de kabinetten Van Agt II en III, zette hij zich in voor het milieu. Ook zij kreeg het nodige voor haar kiezen. Mede vanwege haar gezondheidsproblemen stopte Kees op zijn 62e met werken. Ook toen hij zelf niet meer uit bed kon komen zonder hulp, bleef hij actief. Amper in staat zichzelf nog voort te bewegen, liet hij zich bijvoorbeeld op een paard hijsen. Tot het eind van zijn leven volhardde hij in zijn motto: je doet het met wat je hebt, opgeven is geen optie.

Lees hier zijn hele naschrift van Kees Lambers.

Harriette Thompson aan de finish van de marathon in San Diego van 2015. © Getty

'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan', redeneerde Pippi Langkous. Zo zei de 76 jaar jonge Harriette Thompson volmondig 'ja' toen een kerkgenote vroeg of ze meedeed aan een sponsorloop voor onderzoek naar kanker. Ze had nog nooit eerder meegedaan aan een marathon, maar het doel sprak haar aan. De ziekte had diepe gaten geslagen in haar familie- en vriendenkring.

Als de verveling toesloeg tijdens de marathon, speelde Thompson oude pianostukken na in haar hoofd

Ze zou het traject dan wel wandelen in plaats van rennen, was het idee. Maar uiteindelijk zette ook Hariette de pas erin. Ze kreeg de smaak te pakken en schreef zich vervolgens ieder jaar in.

Muziek hielp haar de monotonie van de marathons te doorbreken. Als de verveling toesloeg, speelde Thompson - in het verleden concertpianiste - oude pianostukken na in haar hoofd.

In juni liep Thompson voor het eerst geen hele, maar een halve marathon. Het enthousiasme was er niet minder om. De jaarlijkse commotie amuseerde haar. "Zo bijzonder ben ik niet", zei de vrouw die meer dan 100.000 euro ophaalde voor kankeronderzoek. "Het is gewoon de leeftijd. Als je maar heel erg oud wordt, krijg je vanzelf een heleboel aandacht."

Lees hier het volledige naschrift van Harriette Thompson.