Gewonden na explosie in metro Londen

De Britse politie zegt op op de hoogte te zijn van "een incident'' in het station Parsons Green in het westen van de Britse hoofdstad. De politie is ter plaatse en zegt niet te kunnen reageren op berichten op sociale media totdat met zekerheid is vastgesteld wat er gebeurd is.

Een verslaggever van het blad Metro berichtte rond half tien Nederlandse tijd dat achterin in een trein een witte container was ontploft. Verscheidene mensen liepen rond met brandwonden in hun gezicht. Ook vulde de trein zich na het voorval naar verluidt deels met rook.

Een fotograaf van persbureau Reuters meldde dat mensen in het station in hordes naar buiten vluchtten en dat gewapende politiemensen ter plaatse waren, evenals ambulances en brandweerwagens.

Een getuige zei tegen de krant Evening Standard dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien. Daarop rende iedereen de trein uit, vertelde de man. Zeker één vrouw verklaarde in het gedrang verwondingen te hebben opgelopen.

De transportautoriteit in Londen meldde dat er geen metrotreinen meer rijden tussen de stations Edgware Road en Wimbledon op de District Line die via station Parsons Green rijdt.

Er zouden een of meerdere mensen lichtgewond zijn geraakt tijdens de paniek die in het metrostation ontstond, meldde een fotograaf van persbureau Reuters. © REUTERS

