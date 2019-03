Gewonden bij schietpartij in Utrecht, politie houdt rekening met terroristisch motief

De schietpartij vond rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein. Er is in Utrecht veel politie op de been. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog onbekend. Een verslaggever van ANP zag ter plekke op de trambaan een met lakens overdekt slachtoffer liggen. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen en het tramverkeer is stilgelegd. Er is nog niemand aangehouden.

Correspondent Gidi Pols is ter plekke en spreekt van een chaotische situatie. “Ik hoor van moskeebestuurders dat ze de deuren uit voorzorg gesloten houden.” Ook zag hij ‘zeer zwaar bewapende en gepantserde politie’ verschillende portieken langsgaan in de Trumanlaan. Die straat is inmiddels afgezet. Op straat is het druk met mensen die aan het filmen zijn. “Een van hen zegt gezien te hebben dat iemand een auto in werd gesleurd.”

De omgeving rond het plein is afgezet. Scholen in Utrecht hebben de opdracht gekregen hun deuren gesloten te houden. Dat meldt een docente van Openbare Basisschool Oog in Al, vlakbij de plek van de schietpartij, op Twitter.

Het UMC Utrecht heeft van veiligheidsregio GHOR het verzoek gekregen om het calamiteitenhospitaal open te stellen. Hoeveel slachtoffers er worden opgevangen is nog onbekend. Het calamiteitenhospitaal is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden.

Crisisoverleg De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat in verband met de gebeurtenissen in Utrecht een crisisoverleg houden, liet NCTV-topman Pieter-Jaap Aalbersberg weten. De schietpartij in Utrecht heeft vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag. Tevens is de dader nog voortvluchtig, aldus de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Ook premier Mark Rutte zegt dat hij crisisberaad in gang gaat zetten. Dat zou begin vanmiddag al plaatsvinden. De premier noemt het nieuws over de aanslag “zeer verontrustend”. Hij heeft het voor vandaag geplande coalitie-overleg afgezegd. Op en rond het Binnenhof in Den Haag zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig. Verschillende partijen lieten vandaag weten hun campagnes voor de Provinciale Statenverkiezigen op te schorten vanwege het schietincident. Onder meer VVD, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en DENK hebben dat aangekondigd.