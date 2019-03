Gewonden bij schietpartij in Utrecht, dader nog op de vlucht

De gemeente Utrecht adviseert iedereen binnen te blijven. Nieuwe incidenten zijn volgens de gemeente niet uitgesloten en de dader is nog steeds spoorloos, aldus de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). De schietpartij heeft vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag, stelt de NCTV.

Alle moskeeën in de stad hebben hun deuren uit voorzorg gesloten. “Dat hebben we gedaan in overleg met de politie”, zegt een woordvoerder van de Ulu Moskee, de grootste moskee van Utrecht. De Ulu Moskee wordt op dit moment bewaakt door de politie. Rond station Utrecht Centraal en de daar aankomende en vertrekkende treinen zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er is in Utrecht veel politie op de been.

Zwaargewonden De schietpartij vond rond 10.45 uur plaats op het 24 Oktoberplein. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog onbekend, wel zijn alle gewonden inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis, het UMC Utrecht heeft een calamiteitenhospitaal geopend, dat is een bijzonder ziekenhuis voor onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Enkelen zijn zwaargewond, meldt de politie. Of er ook doden zijn gevallen is onduidelijk. Een verslaggever van ANP zag ter plekke op de trambaan een met lakens bedekt slachtoffer liggen. Daar circuleren ook foto’s van, maar de politie heeft geruchten over doden nog niet bevestigd. Correspondent Gidi Pols is ter plekke en spreekt van een chaotische situatie. Hij zag ‘zeer zwaar bewapende en gepantserde politie’ verschillende portieken langsgaan in de Trumanlaan. Die straat is inmiddels afgezet. “Er is een constante menigte op straat die druk aan het filmen is.” De sfeer is gespannen en mensen zijn ongerust. Maar binnenblijven, zoals de politie graag wil, doen ze niet. “De hele wijk staat op straat. Op hun balkons, voor het raam. Mensen die in hun voortuin staan worden weggestuurd.” Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht spreekt van een ‘afschuwelijk en ingrijpend incident’ en laat weten dat de prioriteit nu ligt bij het verzorgen van de mensen die gewond zijn geraakt. Van Zanen meldde dat hij in nauw contact staat met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld. “Hier kunnen mensen laten weten dat ze oké zijn”, zegt een woordvoerder. “We merken dat daar op dit ogenblik behoefte aan bestaat.”

Crisisoverleg De NCTV gaat in verband met de gebeurtenissen in Utrecht een crisisoverleg houden, liet topman Pieter-Jaap Aalbersberg weten. Ook premier Mark Rutte zegt dat hij crisisberaad in gang gaat zetten. Dat zou begin vanmiddag al plaatsvinden. De premier noemt het nieuws over de aanslag zeer verontrustend. Hij heeft het voor vandaag geplande coalitie-overleg afgezegd. Op en rond het Binnenhof in Den Haag zijn de politie en marechaussee extra zwaarbewapend aanwezig. Verschillende partijen lieten vandaag weten hun campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen op te schorten vanwege het schietincident. Onder meer VVD, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en Denk hebben dat aangekondigd.