Gewond Sint-Maarten wacht volgende klap

Alsof het eiland door bommen is getroffen. Wegen vol weggeblazen auto’s, overal puin, scharrelend zoeken inwoners van Sint-Maarten naar wat er over is van hun bezittingen.

Gehavend Sint-Maarten maakt zich op voor wéér een orkaan. Jose heeft aan kracht gewonnen en valt nu in de vierde categorie, het op één na hoogste niveau. De orkaan bereikt Sint-Maarten naar verwachting zaterdagavond, maar de exacte baan is nog onduidelijk.

Omdat 70 procent van de gebouwen en de infrastructuur op het eiland al zwaar beschadigd is, kan de harde wind grote gevolgen hebben. Losse dakplaten kunnen als messen door de ruimte snijden, en panden die al verzwakt zijn, zullen definitief bezwijken. Probleem is ook dat door het ontbreken van telefoonverbindingen en de afwezigheid van media, veel bewoners helemaal niet weten dat zij vanavond opnieuw een schuilplaats moeten zoeken. Militairen waarschuwen bewoners op afgelegen plekken voor de nieuwe orkaan en delen lijsten uit met schuilplaatsen.

De komende orkaan heeft nu al consequenties voor de hulpverlening. Het net geopende vliegveld wordt in de loop van de dag weer gesloten, en de schepen van de Koninklijke Marine trekken zich tijdelijk terug uit de baan van de orkaan.

Door de slechte communicatie is er nog steeds geen duidelijkheid over de omvang van de ramp. Er zijn twee doden geteld, van wie er een waarschijnlijk een natuurlijke dood stierf tijdens de orkaan. Er zijn 43 gewonden, van wie elf ernstig. Operaties zijn niet mogelijk, omdat de operatiekamers onder water hebben gestaan. Grote zorgen zijn er over het lot van 65 nierpatiënten, die dringend dialyse nodig hebben.

Er zijn tweehonderd Nederlandse militairen op Sint-Maarten die noodhulp verlenen en zorgen voor openbare orde. Ze bezetten vitale punten en houden controles. Het plunderen gaat intussen door. Dat gebeurt zowel door mensen die water en voedsel nodig hebben als door bendes die elektronica stelen. Er zijn daarbij schoten gevallen.

Na het zien van de ravage op het eiland, startten particulieren in Nederland gisteren verschillende inzamelingsacties. Op de door het Rode Kruis geopende rekening voor Sint- Maarten kwam tot gistermiddag 850.000 euro binnen.

Koning Willem-Alexander vliegt zondag met minister Ronald Plasterk naar Curaçao in een poging om vandaar uit met een kleiner toestel naar Sint-Maarten te vliegen. “Die verschrikkelijke ramp laat je niet los”, zo liet de koning gisteren weten. Of dat bezoek gaat lukken, is nog onzeker. “Het is zeker mijn bedoeling om de getroffen eilanden te bezoeken, maar ik wil niemand in de weg lopen. De hulp gaat voor.”

