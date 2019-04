Gewetenloze Bashir deed alles om aan de macht te blijven

De in ongenade gevallen 75-jarige president Omar al-Bashir van Soedan heeft nog maar drie collega’s in Afrika die langer aan de macht waren dan hij: de leiders van Equatoriaal Guinee, Kameroen en ­Oeganda. Bijna dertig jaar regeert ­Bashir. Hij heerst en verdeelt en begaat ongekende wreedheden tegen volken en groepen in zijn land die onder zijn dictatoriale heerschappij uit willen.

Hij voert een schrikbewind met verkrachting van vrouwen en jonge meisjes, het vermoorden van kinderen, het verminken van tegenstanders, het platbranden van dorpen, het uithongeren van vluchtelingen, het martelen van onschuldige burgers, het gebruik van chemische wapens tegen tegenstanders en plunderingen op grote schaal.

En dit alles in een omvang die het bevattingsvermogen ver te boven gaat, maar miljoenen mensen tot slachtoffer maakt in Darfur, Zuid-Soedan en het Nuba-gebergte in Zuid-Kordofan.

Bashir kent vele gezichten waarmee hij zijn allianties smeedt. Zo is daar de Bashir in een witte islamitische kaftan met tulband, om de orthodoxe moslimgemeenschap voor zich te winnen. Er is een Bashir in legeruniform om de militairen te paaien. De Bashir in pak met stropdas moet de zakelijke belangen veiligstellen. En daar is de op muziek dansende Bashir met zijn wandelstok vrolijk zwaaiend in de lucht om zijn volkse karakter te benadrukken aan de gewone Soedanees.

Gewetenloos

Maar op de achtergrond is er maar één Omar Ahmed al-Bashir: de man die koste wat kost en gewetenloos aan de macht wil blijven. Hij blijft de boer die zijn grond gebruikt naar eigen goeddunken en geen tegenspraak duldt. In 1944 wordt die boerenzoon in een gehucht in, wat dan Groot Egypte is, geboren. Zijn familie verhuist naar Khartoem waar hij de middelbare school volgt. In 1955 scheidt Soedan zich af van Egypte. Toch gaat Bashir in 1960 naar de Military Academie in Caïro en zes jaar later naar die van Khartoem.

De harde officier klimt snel op in de rangen tot hij in het cruciale jaar 1989 kolonel wordt. Soedan wordt in die jaren verscheurd door burgeroorlogen, en economisch staat het land er rampzalig voor, net als nu. Bashir grijpt de macht in het land en schuift de gekozen minister-president Sadiq al-Mahdi aan de kant, in een staatsgreep zonder bloedvergieten. Hij benoemt zichzelf tot de voorzitter van de Revolutionaire Raad voor Nationale Redding. Hij verbiedt alle politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Bashir wordt bovendien legerleider.

Om de coup te laten slagen verzekert hij zich van de steun van de machtige voorzitter van het Soedanese parlement, Hassan al-Turabi, tevens de leider van het National Islamic Front. Die voert twee jaar later de sharia in in een land dat bestaat uit orthodoxe en gematigde moslims, christenen en animisten. In 1993 schaft Bashir de Revolutionaire Raad af en benoemt hij zichzelf tot president. In die dagen berust zijn macht voor een belangrijk deel op die van zijn kompaan Turabi.