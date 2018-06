Geweigerde migranten aangekomen in haven Valencia

Terwijl de meeuwen krijsen vaart zondagochtend rond 06.30 de Dattilo de haven van Valencia binnen. Onder bootbegeleiding van in korte broek gestoken Guardia Civil-agenten beweegt het schip van de Italiaanse kustwacht met 274 migranten aan boord kalm richting de kade na een week varen op de Middellandse Zee.

Even later lopen de migranten de loopbrug af lopen op flinke afstand van honderden journalisten.

Een paar dagen terug werden zij overgeheveld van het schip Aquarius van Artsen Zonder Grenzen, dat voor de Libische kust in totaal 630 migranten oppikte. Het vaartuig mocht echter niet in het nabijgelegen Italië of Malta aanmeren en moest uitwijken naar Spanje.

Vandaag verdringen zich op de kade cameraploegen op een speciaal ingerichte tribune om een glimp op te vangen van de aankomst van de over drie schepen verdeelde groep migranten. Maar liefst zevenhonderd journalisten hebben zich aangemeld.

Vier uur later meert ook de Aquarius zelf aan in de Valenciaanse haven. Aan het begin van de middag komt vervolgens ook het Italiaans marineschip Orione aan, met 250 migranten aan boord.

De aankomstplek in de haven is hermetisch afgesloten en een eind weg van de boulevard waar zich vrijdagavond een klein ‘welkomstcomité’ voor de migranten had verzameld.

Protest

Zaterdag was daar ook een bescheiden tegendemonstratie van een lokale extreemrechtse partij. “Hier in Valencia is de economische crisis nog lang niet voorbij. Het geld met eerst naar onze eigen mensen. Daarna pas naar anderen”, zei Felipe Navarro, organisator van de bijeenkomst.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

Migranten verlaten de Dattilo in Valencia. © REUTERS

José Javier Sánchez, onderdirecteur van migratiezaken van het Rode Kruis in Spanje, vindt het opmerkelijk dat juist Valencia is uitgekozen als aankomsthaven voor de migranten. “Valencia heeft hier niet veel ervaring mee. De meeste opvang van migranten vindt plaats in Andalusië, waar wij deze dagen nog veel meer migranten opvangen”, zei Sánchez die zaterdagmiddag in een hanger de laatste voorbereidingen trof.

Sánchez verwijst naar de 922 bootmigranten die vrijdag en zaterdag door de Spaanse kustwacht uit de Middellandse Zee werden gered het grootste deel voor de Andalusische kust.

Hij vermoedt dat er voor Valencia is gekozen om druk op de hulpdiensten te verdelen. Al is de procedure van de operatie, die breed wordt uitgemeten in media, volgens hem in wezen niet veel anders dan wat de organisatie dag in de dag uit doet aan de Spaanse kusten.

Het aantal migranten dat dit jaar over zee Spanje bereikte is bijna verdubbeld ten opzichte van 2017, toen er ook al sprake was van een forse toename. Op 28 en 29 juni spreken de EU-landen over het aanhoudende migrantenvraagstuk.