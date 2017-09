Gewaarschuwd Vitesse laat Lazio toch ontsnappen

Nederigheid. Het is een vies woord in het Nederlandse voetbalvocabulaire, maar Vitesse-trainer Henk Fraser bediende zich ervan. In het bijna uitverkochte Gelredome zag hij Vitesse, voorzien van de nodige defensieve accenten, voetballen naar de bescheiden mogelijkheden, maar dat bleek niet genoeg tegen het Italiaanse Lazio Roma (2-3).

In de Europa League, het niveau toch waar Nederlandse clubs thuishoren, volgde gisteravond een nieuwe confrontatie met de realiteit. Een resultaat halen tegen Lazio Roma, dat niet in de sterkste opstelling speelde, mocht na een week van ontnuchtering als een acceptabele prestatie worden gezien voor een Nederlandse club in Europa. Maar de missie strandde een kwartier voor tijd, toen Alessandro Murgia de pijn er nog eens extra in wreef met een bekeken schuiver: 2-3.

Fraser had zich nog zo nederig opgesteld in de aanloop naar het duel met Lazio Roma, de nummer vier van Italië. Hij had er zo zijn redenen voor. Dat Lazio in Gelredome met zeven reservespelers aantrad, was voor hem beslist geen reden om van een B-ploeg te spreken. Misplaatst vond hij die gedachte. Zeker voor een voetballand als Nederland, dat woensdag nog maar eens onder ogen kreeg waar het internationaal gezien staat.

Extra verdedigende accenten Fraser wist wel beter. Hij was afgelopen zondag naar Rome gevlogen om Lazio aan het werk te zien tegen AC Milan. De trainer was onder de indruk geraakt. Lazio won met 4-1. De selectie van trainer Simone Inzaghi herbergde veel goede voetballers, zag Fraser. Dus zomaar even winnen van de Lazio-reserves? Nee, dat zeker niet. Ook niet voor Vitesse, dat de geblesseerde Thulani Serero moest missen. Fraser besloot extra verdedigende accenten te leggen in zijn elftal. Zijn viermansdefensie werd vergrendeld met een teruggetrokken middenvelder, Maikel van der Werff. Die aanpassing was nodig, vond Fraser, al deed hij het met gemengde gevoelens, omdat hij niets liever aan klantenbinding had willen doen op de avond dat Gelredome eindelijk weer eens nagenoeg vol zat. Dat de Italianen de nationale competitie boven de Europa League prevaleren, kon niet als nadeel worden gezien. Ciro Immobile, international en zondag drie keer trefzeker tegen AC Milan, keek vanaf de bank toe hoe zijn ploeggenoten het Europese voetbalseizoen openden. Lazio deed dat niet onverdienstelijk. Felipe Caicedo (net naast), Luis Alberto (kopbal) en Oranje-international Stefan de Vrij (kopbal) waren in het eerste half uur gevaarlijk. De openingstreffer viel na een half uur aan de andere kant. Milot Rashica krulde de bal handig achter de Italiaanse verdediging, waar Tim Matavz klaar stond om af te ronden: 1-0.

Euforie van korte duur In de tweede helft, toen Inzaghi zijn troef Immobile inbracht, voerde Lazio de druk op in Arnhem. Het leidde al snel tot de gelijkmaker. Immobile trof in eerste instantie nog de voeten van doelman Remko Pasveer, maar in het vervolg van de aanval, toen Van der Werff half werk leverde, volleerde Marco Parolo de bal alsnog binnen: 1-1 De inbreng van Immobile leek door te wegen, maar even later was het opnieuw de snelle Rashica die Vitesse een impuls gaf. Hij gaf de bal hard voor, waar Bryan Linssen kwam inlopen. De euforie die de treffer teweegbracht, was van korte duur. Toen had Immobile zijn doelpunt te pakken: 2-2. Een kwartier voor tijd strafte Alessandro Murgia defensieve vertwijfeling af met een raak schot: 2-3.

OGC NICE Wint in België OGC Nice, donderdag 28 september de volgende tegenstander van Vitesse in groep K van de Europa League, begon de poulefase met een 5-1 zege bij Zulte-Waregem. Alassane Pléa scoorde tweemaal voor de Franse ploeg, die Ajax uitschakelde in de voorronde van de Champions League maar zelf het hoofdtoernooi van het miljoenenbal ook niet haalde. Marten de Roon en Hans Hateboer boekten in groep E met Atalanta Bergamo een eclatante zege op Everton: 3-0. Bij het team van trainer Ronald Koeman had Maarten Stekelenburg een basisplaats, Davy Klaassen viel in.

