Gevulde tomaten (met een balletje gehakt)

Coeur de boeuf zijn die mooie grote geribbelde tomaten. Als u die niet kunt vinden: met vleestomaten kan het ook. En bij kleine exemplaren maakt u er gewoon twee per persoon. Oven voorverwarmen op 200 °C. Snij het kapje van de tomaten en hol ze uit met een lepeltje. Dat vruchtvlees niet weggooien (zie tip hieronder). Snij het vel van de worsten en doe het vlees in een kom. Voeg gesnipperde sjalot, fijngehakte salie en knoflook, broodkruim, losgeklopt ei, zout en peper toe. Rasp de schil van de citroen erboven fijn. Kneed goed door elkaar. Rol er 4 ballen van, duw in de tomaten. Zet in een ingevette ovenschaal, besprenkel met wat olijfolie. Plaats het kapje er weer op. Zet 20-25 minuten in de oven, afhankelijk van het formaat. Lekker met rijst.

Die poedermixen van ons - waar je zelf water, kipfilet en een courgette bij moet doen - dat vinden Fransen een hoop gedoe

In Frankrijk, het land waar zoals u weet álles leuker, lekkerder en mooier is, met nog beter weer ook, daar doen ze niet zo aan pakjes en zakjes. Die poedermixen van ons - lees: waar je zelf water, kipfilet en een courgette bij moet doen - dat vinden Fransen een hoop gedoe. Niet dat Fransen nu zo veel beter kunnen koken dan wij, welnee, maar ze kopen liever de hele boel kant-en-klaar. Als het niet bij de traiteur is, dan wel diepvries of koelvers. Alleen nog even opwarmen, c'est simple comme bonjour. Bij elk bezoek aan Frankrijk kijk ik mijn ogen uit in de supermarkt. En natuurlijk probeer ik ook regelmatig wat uit. Puur uit vakmatige interesse, niet uit luiheid, dat moge duidelijk zijn.

Kennelijk een grote hit afgelopen zomer - het diepvriesvak was althans bijna leeggerausd - waren de met gehakt gevulde tomaten. Zo doodeenvoudig dat ik me afvroeg waarom je dat niet gewoon even zelf zou doen. Al was het maar omdat de diepvriestomaten drie kwartier in de oven moeten terwijl je met verse tomaten veel eerder aan tafel zit. Zo ziet u maar: kant-en-klaar is heus niet altijd sneller.

Voor wie nu zegt: is dat niet gewoon een bal gehakt in een tomaat? Die heeft gelijk. Maar wat is daar mis mee? Alleen neem ik geen gehakt, maar worstenvlees, wat u in een handomdraai creëert door het velletje los te snijden van de lekkerste saucijzen van uw slager. En dat gebruikt u vervolgens à la gehakt. Dat heeft twee voordelen: het is sappiger en het is al gekruid, dus u bent meteen klaar. Alhoewel ik het toch niet kan laten om de boel nog eens extra op te lekkeren met van alles en nog wat, maar als u dat niet wilt, laat u dat gewoon achterwege. Wellicht ten overvloede: hoe smakelijker de worsten, hoe heerlijker het eindresultaat.

Zelf maken? Nodig voor 4 personen:

• 4 grote coeur de boeuf tomaten

• 4 lekkere saucijzen

• 4 eetl broodkruim of paneermeel

• 1 ei

• 1 grote sjalot

• 1 handvol verse salieblaadjes

• 1 citroen (alleen rasp)

• 1 knoflookteen

• olijfolie

• zout & peper uit de molen

Kliekjestips Bruschette: Hak het tomatenvruchtvlees wat fijner, meng met fijngesnipperde sjalot, uitgeperste knoflook en verse basilicum. Breng op smaak met zout, peper en een drup lekkere balsamico-azijn. Kwast plakken stokbrood in met olijfolie en bak 5-10 minuten in een hete oven (200 °C) of even om en om in een grillpan of hete bbq. Wrijf eventueel in met een doorgesneden knoflookteen. Lepel de tomaat erop en besprenkel met een ferme scheut van uw beste olijfolie.

Uit een pakje Savourel tomates farcies: Uitgeholde tomaat (65,5%), rundvlees (14%), varkensvlees (9%), kalkoenvlees (4,7%), sjalotten, tarwepaneermeel, uien, zout, knoflook, olijfolie, peterselie, peper.

