Gevulde paprika’s uit Slovenië (naar oud familierecept)

'Mix voor gevulde paprika en kool. Snel en makkelijk te bereiden’, staat op het zakje dat Irma van Houdt me opstuurt, en zij heeft het weer van haar Sloveense schoondochter Katjuša. Achterop staan zowaar instructies in het Engels, maar die beperken zich tot ‘meng met water, doe er gehakt en rijst bij, stop in paprika’s of kool’. En dan? Kennelijk weet de Sloveense thuiskok meteen hoe het verder moet? “Jazeker”, beaamt Katjuša. “Dit soort recepten wordt van moeder op dochter overgedragen, dus iedereen weet wat de bedoeling is, al verschilt het recept per familie.” Zo kan de aanbevolen stooftijd nogal verschillen, van één tot twee uur. Maar wel altijd in tomatensaus, doorgaans van eigen oogst. Dat geldt ook voor de paprika’s, want de meeste mensen hebben een eigen moestuin met groenten en kruiden, en soms zelfs een eigen wijngaardje, zoals de opa van Katjuša. Zij ontmoette Irma’s zoon Jurriën ooit op vakantie in Nederland, en - lang verhaal kort - nu wonen ze samen in Nova Gorica, heeft zij zichzelf Nederlands geleerd en volgt hij een cursus Sloveens, in de hoop dat hij aan de slag kan als tandarts.

Al zijn Knorr en Maggi overal te vinden, toch lijken pakjes en zakjes niet wijdverbreid in Slovenië. Een beetje Sloveen doet namelijk alles zo veel mogelijk zelf, zeker sauzen. Klassiekers zijn Jota (soep die erg lijkt op onze zuurkool met worst), Kraski Pršut (lokale ham), Potica (cake met walnoten, rum en rozijnen) en Prekmurska gibanica (een soort laagjescake). Geen van allen in pakjesvorm verkrijgbaar, dus hop, allemaal op naar Slovenië.

Zelf maken?

Nodig voor 4 personen: • 4 paprika’s (groen, rood of een mix)

• 400 g lamsgehakt (of half-om-half)

• 150 g rijst

• 2 uien

• 1 knoflookteen

• 1 eetl (gerookt) paprikapoeder

• 1 flinke hand verse peterselie

• 1 ei

Snelle tomatensaus: • 1 blik tomatenblokjes (400 g)

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 1 ui, 1 knoflookteen

• 1 eetl gedroogde oregano

• 1 theel suiker

• Zout & peper uit de molen

• Scheutje olijfolie

Recept: Tomatensaus: Fruit de gesnipperde ui en knoflook in wat olijfolie. Voeg de bliktomaten en tomatenpuree toe, plus een heel blik water, oregano, suiker, zout en peper. Laat op middelhoog vuur lekker 20 minuten pruttelen tot een vrij dunne saus. Paprika’s: Overgiet intussen de rijst met warm water. Snij de steelaanzet en zaadlijsten van de paprika’s. Doe het gehakt in een grote kom, samen met de fijngesnipperde ui en knoflook, gehakte peterselie, paprikapoeder, ei, zout en peper. Laat de rijst uitlekken en doe erbij. Ongekookt, inderdaad. Kneed door elkaar. Vorm er 4 ballen van en duw die in de paprika’s. Zet ze klem tegen elkaar in een pan. Sprenkel er wat olijfolie over en giet de tomatensaus ertussen. Zorg dat de paprika’s voor zeker driekwart in de saus staan, zo niet: wat extra water erbij. Breng aan de kook, laat dan op laag vuur onder een deksel 1 uur garen. De Sloveen eet dit met gekookte aardappels of (nog meer) rijst, wij vonden dat wat veel van het goede en hielden het bij sperziebonen op z’n Frans, gestoofd met een sjalotje, knoflook en tijm.

Tips: De Sloveense paprika’s uit eigen moestuin zijn een stuk kleiner dan die uit onze Westlandse kassen, dus eentje per persoon is genoeg als hoofdmaaltijd. De kleur moet u zelf weten, ik nam groene, maar rode of gele zijn wat zoeter. Er blijft geheid tomatensaus over. Die kan natuurlijk hergebruikt of ingevroren worden, eventueel na even inkoken.

• Uit een sloveens pakje Fant Polnjeno papriko in sarmo Zout, broodkruim (tarwebloem, gist, zout, gedroogde ui, maiszetmeel, gedroogde aardappels, smaakversterker (monosodiumglutamaat), gedroogde knoflook, gedroogde eieren, zwarte peper, zoete rode paprika, blad peterselie. Zelf toevoegen: 500 g gehakt, 100 g rijst, 100 ml water, tomatensaus. Meer Koken met Karin? Bekijk al haar recepten, zónder pakjes en zakjes.

