Gevoelige tik voor Europese Commissie, maar topambtenaar Selmayr kan blijven

In een scherpe resolutie roept het parlement de commissie op om de schimmige benoeming van Junckers vertrouweling Martin Selmayr tot secretaris-generaal 'opnieuw te bekijken' om mogelijke andere kandidaten een nieuwe kans te geven.

Lees verder na de advertentie

Selmayrs flitsbenoeming 'kan worden beschouwd als een soort van staatsgreep waarmee de grenzen van de wet zijn opgezocht en mogelijk zelfs overschreden', staat in de resolutie, die woensdag werd aangenomen in Straatsburg.

Dat is harde taal. Die zal waarschijnlijk geen gevolgen hebben, maar het gebeurt bijna nooit dat het parlement zo'n felle houding inneemt tegenover de commissie, een traditionele bondgenoot in Brussel. In de tijd die de commissie-Juncker nog rest (tot najaar 2019) zal zij deze affaire met zich mee blijven dragen.

De secretaris-generaal van de Europese Commissie is de machtigste ambtenaar van Brussel. De post werd de afgelopen 2,5 jaar bekleed door de Nederlander Alexander Italianer. De Duitser Selmayr werd op 21 februari, tot verrassing van het grootste deel van de commissie, naar de toppost geparachuteerd, op voorspraak van Juncker, wiens kabinetschef hij tot dat moment was. Enkele minuten daarvoor had Italianer zijn lang geheim gehouden wens openbaar gemaakt om voortijdig te vertrekken.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Alexander Italianer. © Sander de Wilde

Die gang van zaken maakte allerlei verdachtmakingen en complottheorieën los. De affaire, die in eerste instantie alleen interessant leek voor bewoners van de Brusselse kaasstolp, werd voor de eurokritische buitenwereld een nieuw bewijs van de verdorvenheid van de hele EU. Zelfs de Tweede Kamer ging zich ermee bemoeien.

De zaak escaleerde verder door de onhandige reactie van commissiewoordvoerders, die ontwijkend en hautain reageerden op kritische vragen van journalisten. Ook Juncker zelf kwam onder vuur te liggen toen hij zei dat er maar één persoon was die Selmayr kon ontslaan, en dat was hijzelf. De commissie hield vol dat de regels voor dergelijke benoemingen strikt zijn gevolgd.