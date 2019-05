Gevoelige klap voor Chinese namaker van Lego

De strijd van speelgoedfabrikant Lego tegen namaakproducten lijkt ook in China niet langer tevergeefs. Invallen in diverse fabrieken in Shanghai dwingen vervalser Lepin op de knieën.

Ruim 630.000 bouwdozen met een totale waarde van bijna 26 miljoen euro werden in beslag genomen

In een poging op het ongekende succes van Lego mee te liften, kopieerde de Chinese fabrikant Lepin de afgelopen jaren nagenoeg het hele assortiment van de steentjesbouwer. Vanuit China maakt het bedrijf exacte kopieën van Lego-dozen, waarna deze wereldwijd te koop worden aangeboden voor een veel lagere prijs.

Lego ondernam in 2016 voor het eerst juridische stappen tegen deze namaker. Met succes. Een rechtbank in Guangzhou legde de Lepin-fabrikant vorig jaar november een boete van bijna 570.000 euro op. Daaropvolgend deed de politie van Shanghai vorige maand een aantal invallen.

Inbeslagname Daarbij werden ruim 630.000 bouwdozen met een totale waarde van bijna 26 miljoen euro in beslag genomen. Op het Chinese sociale medium Weibo meldde de politie van Shanghai dat drie magazijnen en tien productielijnen werden gesloten. Om herhaling te voorkomen werden diverse machines vernietigd Lepin produceert dezelfde steentjes als Lego, zonder toestemming. Dat het bedrijf het niet zo nauw neemt met de auteursrechten blijkt niet alleen uit de namaakmodellen, maar ook uit de productverpakkingen en het logo, die nauwelijks van het Deense voorbeeldmerk zijn te onderscheiden. Lepin-dozen kosten ongeveer een kwart van de originele modellen en zijn populair onder consumenten in West-Europa. Een Bugatti Chiron van Lepin kost via AliExpress ongeveer 120 euro. Voor het origineel betalen consumenten 400 euro. Om de levertijd aan westerse klanten te verkorten en importheffingen te omzeilen, worden de dozen anoniem en onherkenbaar verzonden vanuit magazijnen in Spanje en Rusland.

Misgelopen omzet Hoewel Lego zich niet uitlaat over de invloed van namaakproducten op de verkoopcijfers laten verkoopcijfers en kopersrecensies op AliExpress zien dat de Deense speelgoedfabrikant veel omzet misloopt door de namaakproducten. Lego blijft zich daarom fel verzetten tegen elke vermeende schending van auteursrechten. De gerechtelijke uitspraak van eind vorig jaar in China was een eerste overwinning voor de speelgoedfabrikant. Hoewel de rechter oordeelde dat Lepin inbreuk maakte op de auteursrechten op slechts achttien modellen, toonde het vonnis een breuk met het protectionistische handelsklimaat van het Aziatische land. Het merkenrecht en de relatief goedkope octrooiaanvragen bieden Chinese ondernemers veel ruimte om namaakproducten te produceren. De Chinese overheid liet in november vorig jaar -onder internationale druk - echter weten strenger te willen optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Tijdelijk gestopt De inval bij Lepin lijkt een signaal dat de Chinese overheid de daad bij het woord voegt. Naast de bouwdozen werden ook negentig productiemallen in beslag genomen. Lepin meldt in een nieuwsbericht op de website dat de productie van nieuwe bouwdozen sinds 1 mei ‘tijdelijk is gestopt’. De bestaande voorraad is te koop zolang de voorraad strekt. Als die op is, moet blijken of Lego echt aan het langste eind heeft getrokken.

