Gevluchte wetenschappers kunnen in Nederland aan het werk met NWO-beurs

Het loket voor het beurzenprogramma 'Vluchtelingen in de wetenschap' gaat later deze maand open, op 2 juni is er in Utrecht een informatiemiddag, en gegadigden hebben tot 13 september de tijd een aanvraag in te dienen.

Hoeveel gegadigden er zijn, weet NWO niet. Het is daarom een proef. Maar er komen uit het wetenschappelijke veld wel signalen dat er behoefte is aan een stimulans voor wetenschappelijk geschoolden die met de vluchtelingenstromen naar Nederland komen. Het UAF, de stichting voor vluchtelingenstudenten, begeleidt op dit moment zo'n 150 masterstudenten met een vluchtelingenstatus, waarvan zo'n 35 hierna promotieonderzoek willen doen.

De organisatie reikte tot voor kort jaarlijks een beurs uit van 10.000 euro voor zo'n promotieonderzoek. Die beurzen werden gefinancierd door de Amsterdamse politicoloog Meindert Fennema, en het UAF kreeg er ieder jaar een tiental aanvragen voor binnen. Maar lang niet alle gevluchte wetenschappers zijn bij het UAF bekend. Volgens een voorzichtige schatting moeten er zeker honderd gegadigden zijn voor de nieuwe proef van NWO.

Mocht die proef in september een succes blijken te zijn, dan gaat NWO samen met de universiteiten broeden op een vervolg.