Gevangenisopstand Venezuela: tientallen doden

Bij de agenten zouden veertien mensen gewond zijn geraakt. Volgens getuigen ging het om een 'wilde schietpartij', tussen gedetineerden en de ordehandhavers. Urenlang zou zijn geschoten. Het was al weken onrustig in de gevangenis, waar te weinig personeel zou werken. In de gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land maken bendes vaak de dienst uit. Puero Ayacucho ligt in de staat Amazones, aan de grens met buurland Colombia.

