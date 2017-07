Gevangen in Mosul zonder eten of water

Dalia (28) vertelt over haar laatste dagen in het oude hart van Mosul, middenin de strijd tussen terreurgroep IS en het Iraakse leger. “We zaten vijf dagen vast in een kelder, zonder eten of drinken.”

Met vier andere vrouwen, hun echtgenoten en vier kinderen (onbekenden tot ze samen in de kelder belandden) wachtte ze tot de bombardementen stopten. Boven hun hoofd zaten strijders van IS het doelwit van de luchtaanvallen.

De groep had aan hun deur geklopt en hen opgedragen mee te gaan, vertelt de magere Dalia, die met haar eenjarig dochtertje Zaman in het ziekenhuisbed zit. Hussein, haar tweejarige zoontje hangt wat in het bedje ernaast; beide kinderen zijn schrikbarend mager.

Ze gebruikte hun ondervoeding als reden om IS te weigeren, moe van de constante verplaatsingen. Eerst had de groep haar gezin al overgebracht uit Hamam al-Alil (op zo’n 25 kilometer van Mosul), daarna werden ze steeds naar een andere wijk gestuurd om als menselijk schild te dienen. En steeds werd de voedselsituatie slechter.

Ondervoed

Ze doet haar verhaal in een noodziekenhuis buiten Mosul, van de hulporganisatie Samaritan Purse, waar slachtoffers uit de stad worden binnengebracht. Die is eerder deze week bevrijd verklaard, maar in het oude centrum gaat de strijd met een groep IS-strijders nog door. Mosul had 2 miljoen inwoners toen IS binnenviel. Nu zijn nog zeker 700.000 mensen ontheemd, van wie ongeveer de helft in de kampen rondom de stad. In het oude centrum zouden nog drieduizend mensen vastzitten. Ze zijn getraumatiseerd door de voortdurende bombardementen en in feite gevangen door IS. En velen zijn ondervoed, vooral de kinderen.

Voedsel was er de afgelopen maanden bijna niet meer. “We aten planten met meel”, zegt Dalia. Verder tomatenpuree met olie, en soms hadden mensen iets verbouwd in hun tuintjes. De waterleiding was kapot en de bronnen die mensen sloegen waren vervuild. “Ik ging stiekem via de tunnels van IS naar de rivier en bracht water terug voor de kinderen.”

Herhaaldelijk klopte ze voor hulp aan bij buitenlandse IS-strijders, maar die spraken geen Arabisch. Zij hadden voorraden, die door het leger zijn gevonden, maar deelden die niet met de bevolking.

Dalia ontkwam na vijf dagen uit de kelder toen ze het Iraakse leger hoorde en naar buiten durfde. Daar lag alles in puin. “Het leger hielp ons en we kwamen terecht in een kamp.” Haar man en twee andere kinderen wachten op hun terugkeer.