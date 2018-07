Gevallen reclamekoning koopt Hilversums mediabedrijf

Het Nederlandse bedrijf MediaMonks, specialist in digitale media, is gekocht door een gevallen reclamekoning, Sir Martin Sorrell. Met de overname zou 300 miljoen euro zijn gemoeid. In de overnamestrijd heeft deze Brit zijn oude werkgever afgetroefd, namelijk WPP, het grootste advertentiebedrijf ter wereld. Na 33 jaar vertrok hij daar in april als topman vanwege een onderzoek naar misstanden.

Met de tweet 'Welcome, Sir Martin!' maakte het Hilversumse MediaMonks het nieuws gisteren bekend. Ze halen met Sorrell (73) een partner in huis die de contacten en de capaciteiten heeft om grote deals te sluiten. Maar ook staat hij sinds uitgebreid onderzoek van de Financial Times bekend als een moeilijke persoonlijkheid die op kantoor een angstcultuur creëerde en geld van de zaak privé gebruikte: voor reizen, etentjes, cadeaus of prostitutiebezoek.

Sorrell was een van de best betaalde topmensen van Groot-Brittannië en zat laatst ook bij het huwelijk van prins Harry in St George's Chapel. Via honderden overnames had hij winkelmandjesproducent WPP omgevormd tot een marketing-imperium met 200.000 werknemers. Huidige waarde: 17 miljard euro. Bedrijven zoals Unilever, Google, Ford en Proctor & Gamble gebruiken de diensten van WPP.

MediaMonks is gewild als trendsettende producent van 'digitale ervaringen'. Ze maken vernieuwende apps, websites en andere creatieve producties voor bedrijven en draaien hun hand niet om voor video in 360 graden of virtual reality. Ze winnen vele prijzen, zoals vorige maand op het Cannes Lions International Festival of Creativity.

Sorrell ontkende de aantijgingen tegen hem, maar verliet WPP toen het onderzoek was afgerond. Al snel richtte hij een concurrent op, S4 Capital. Met steun van de 82-jarige financier Jacob Rothschild verzamelde Sorrell een miljard pond om aankopen te doen. De overname van MediaMonks door S4 Capital moet leiden tot 'het digitale platform van de toekomst', staat in een verklaring. Belangrijk is dat MediaMonks producties maakt die millennials aanspreken. Want de reclamewereld is door Facebook en Google ingrijpend veranderd.

Monks

Het bedrijf heeft een omzet van zo'n 110 miljoen euro en is actief in tien landen, met kantoren in New York, Mexico City, São Paolo, Dubai, Singapore en Shanghai. Er werken 750 mensen, die monks worden genoemd. Tot de klanten behoren Adidas, Amazon, Google en Netflix. Aandeelhouders van MediaMonks ontvangen aandelen in S4 Capital en contanten. Het bedrijf is in 2001 opgericht door Wesley ter Haar en Victor Knaap.

De verwachting is dat MediaMonks pas de eerste parel is aan Sorrells nieuwe ketting. Wel is het meteen een felbegeerd, glanzend exemplaar.