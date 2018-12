Gevaar dreigt voor Noord-Koreanen die zuidwaarts vluchtten: hun gegevens zijn gehackt

Onbekende hackers hebben toegang gekregen tot computerbestanden van een Hana-centrum in de Zuid-Koreaanse stad Gumi, meldt het ministerie voor eenheid. Het Hana-centrum, met meerdere vestigingen in het land, helpt gevluchte Noord-Koreanen een nieuw bestaan op te bouwen in Zuid-Korea.

Afgezien van de taal is in hun nieuwe land vrijwel alles anders voor degenen die zijn opgegroeid in een economisch achtergebleven communistische dictatuur.

De veiligheid van de overgelopen Noord-Koreanen is een punt van zorg. Want de vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven hun land hebben verlaten, zijn in Zuid-Korea nog steeds niet veilig. De machthebbers in Pyongyang proberen te achterhalen waar ze wonen en werken, om ze te bedreigen of over te halen om terug te keren.

Pyongyang heeft een reputatie op het gebied van hacken en cybercriminaliteit. Zo zijn er vorig jaar documenten gestolen van het ministerie van defensie in Seoul. Noord-Korea zat volgens veel kenners ook achter de wereldwijde aanval met het Wannacry-virus, dat in mei 2017 de Britse gezondheidszorg en een aantal westerse bedrijven platlegde.

Zuid-Korea zegt niet te weten wie er achter de hack zit. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden, vermoedt dat de Noord-Koreanen de daders zijn. “Zij zijn de enigen die er belang bij hebben.” Hij verbaast zich wel over de hack. “Ze moeten wel heel urgent op zoek zijn naar bepaalde informatie als ze zo bruut te werk gaan.” Gewoonlijk maken de Noord-Koreanen gebruik van persoonlijke contacten om informatie over overlopers te achterhalen.

Af en toe keren mensen inderdaad terug naar het noorden, waar ze dan op televisie uit de doeken doen hoe vreselijk het leven in het zuiden is. Vermoedelijk staan zij onder druk van de autoriteiten, die ook de families van de overlopers bedreigen.

Psychologische oorlogsvoering

Het centrum in Gumi is een van de 25 instellingen in Zuid-Korea die Noord-Koreaanse overlopers helpen. In totaal zijn er circa 32.000 Noord-Koreaanse vluchtelingen in het zuiden. Zij leven daar in vrijheid, maar vaak ook in angst voor de wraak van Pyongyang. “Dit laat duidelijk zien dat ze nergens veilig zijn”, zegt Breuker, en dat kan volgens hem ook een reden zijn voor het hacken. “Het is psychologische oorlogsvoering.”

Breuker heeft de indruk dat de overlopers steeds minder bereid zijn om hun verhaal te doen in de media. “Deze mensen zijn uiterst kwetsbaar, ook in het zuiden. Daar zijn extreem-linkse groepen die lezingen van overgelopen Noord-Koreanen verstoren en roepen dat ze terug moeten gaan.” Die groepen steunen Noord-Korea.

De Zuid-Koreaanse regering streeft naar verzoening met het noorden. In dat politieke klimaat is er weinig aandacht voor overgelopen Noord-Koreanen die getuigen van de mensenrechtenschendingen in hun land van herkomst.