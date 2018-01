Gestoomde prei voor een aromatische groentesalade

Mijn tweelingbroer en ik zaten stilletjes op de comfortabele achterbank, volop genietend van het onbekende landschap: de Ardennen, Elzas-Lotharingen, de Champagnestreek. En ik, die al jaren in de ban was van al het culinaire, viel bij elk maal van de ene verrukking in de andere.

Choucroute alsacienne, gegrilde forel, kip met champagne, boterige croissants met goede boter en jam! Maar vooral: de frisse, aromatische groentesalades die een openbaring voor me waren. Salades van wortel, prei, bieten - ze veranderden mijn leven. Nog steeds maak ik heel graag deze Franse salade van gestoomde prei met vinaigrette, zij het niet geheel klassiek. Stomen in plaats van koken geeft de prei een meer geconcentreerde smaak.

Voor- of bijgerecht voor 4 à 6 personen:

Maak de preien goed schoon; alleen het witte en lichtgroene deel wordt gebruikt. Snijd de preien in vrij dikke ringen. (Of halveer de stengels eerst, als ze erg zanderig zijn. Grondig wassen, dan in dikke halve ringen snijden.) Stoom de prei in een stoompan (of in een vergiet/zeef boven kokend water) in 8-10 minuten gaar.

Kook intussen de eieren hard in 7-8 minuten. Laat de prei uitlekken op enkele lagen keukenpapier. Laat de eieren schrikken, pel ze en hak ze fijn. Ris de blaadjes tijm van de takjes. Roer mosterd met de azijn, wat zout en peper, sjalot, tijm en kappertjes door elkaar. Voeg al kloppend de olie toe tot een gebonden vinaigrette.

Doe de prei over in een lage kom, verdeel de fijngehakte eieren erover en giet de vinaigrette over de salade. Strooi de peterselie erover. Dit is heerlijk met Franse worstsoorten en knapperig stokbrood, maar ook niet te versmaden als bijgerecht bij vis, kip en bonenschotels. Ik eet het graag als lunchgerecht met geroosterd brood en kaas.

Ingrediënten:

4 niet te dunne preien

2 eieren

3 takjes tijm

1 el Dijon mosterd

2 el rode wijnazijn of sherryazijn

zout

versgemalen peper

1 el fijngehakte sjalot

1,5 el kappertjes

6 el extra vierge olijfolie

1 à 2 el fijngehakte peterselie