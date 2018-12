Gesprek met China gaat gewoon door ondanks aanhouding van Huawei-topvrouw, zegt Trump

De handelsbesprekingen met China gaan door, de aanhouding van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Canada zal die gesprekken niet belemmeren. Die boodschap gaven de Amerikaanse president Donald Trump en twee van zijn adviseurs vandaag, nadat grote bedrijven hun zorgen uitten over de gevolgen voor de betrekkingen tussen de twee grootmachten.

“De gesprekken met China verlopen heel goed”, tweette Trump vandaag. Daar liet de president het bij. Larry Kudlow, economisch adviseur van Trump, ging bij nieuwszender CNBC wat verder in op de kwestie. Hij gelooft niet dat de arrestatie van Meng ‘zal terugslaan’ op de gesprekken met China, die bedoeld zijn om de handel tussen de twee landen te verbeteren. De arrestatie, die in China tot grote verontwaardiging heeft geleid, is volgens Kudlow een juridische kwestie.

Twee gebeurtenissen Trump en de Chinese president Xi Jinping spraken juist afgelopen zaterdag af dat ze de komende drie maanden de tarieven op elkaars export niet zullen verhogen. De twee landen gaan ondertussen met elkaar in overleg om hun handelsruzie te beslechten. De arrestatie en de besprekingen zijn ‘twee aparte gebeurtenissen’, zei ook Trumps handelsadviseur Peter Navarro op nieuwszender CNN. Hij zei positief te zijn over de komende gesprekken met Peking. “Ik denk dat er veel succes zal zijn in de komende negentig dagen.” Meng Wanzhou is zaterdag gearresteerd in de Canadese stad Vancouver, op verzoek van de Amerikaanse justitie. De rechter in Vancouver zou vandaag bepalen of ze op borgtocht vrijgelaten kan worden. De Canadese aanklager wilde dat liever niet, omdat het gevaar bestaat dat ze vlucht en naar China terugkeert. De aanklager maakte ook bekend waarom ze was gearresteerd: de Verenigde Staten vragen om haar uitlevering omdat haar bedrijf via een dochteronderneming illegaal zou hebben gehandeld met Iran, terwijl er in de VS sancties tegen dat land gelden.

