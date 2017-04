Geslaagd, gevallen of mislukt: elke sporter krijgt een biografie

Toch vond Cécile Koekoek, hoofdredacteur van de Varagids, het de moeite waard om een biografie te schrijven over 'de slechtste voetballer van Nederland'. Dus ligt 'Gerard den Haan, Schoppen & Slaan' in de winkel. Zelf kan de frietbakker amper bevatten wat hem allemaal overkomt. Een boek, twee pagina's in BN/De Stem en de Volkskrant, een signeersessie.

De tijd dat je als sporter iets gepresteerd moest hebben om een biografie te krijgen, is met de 160 pagina's over Den Haan, die zich zelf ook afvraagt waarom men in godsnaam iets over hem zou willen lezen, definitief verleden tijd. Het leven van Den Haan, die met zijn matje een trendsetter was in haardracht bij NAC, was blijkbaar interessant genoeg voor een heel boek.

Sporters met een verhaal

Met de weinig getalenteerde voetballer, verder een doodnormaal mens, komt er een nieuwe categorie bij in de sportbiografieën, die de laatste jaren steeds meer over sporters met een bijzonder verhaal gaan. De verkoopcijfers van de boeken over het leven van Dennis Bergkamp en Andy van der Meijde zeggen genoeg. De hilarische taferelen in huize Van der Meijde, die op een dag werd verrast door een kameel in de garage die zijn vrouw had gekocht, deden het beter dan het verhaal over de met vliegangst worstelende Bergkamp. Wim Kieft bereikte sportief minder dan Bergkamp, maar Nederland verslond het verhaal over zijn ontluisterende drugsverslaving in 'Kieft', in 2014 het meest verkochte boek.

De biografie over vrouwenverslinder Fernando Ricksen vloog ook over de toonbank. Vlak na de presentatie van 'Vechtlust' kreeg de voormalig voetballer de diagnose van de spierziekte ALS, wat hem meteen voer maakte voor een documentaire die deze week op televisie verscheen. Over voetbal ging het niet, Ricksen laat vooral zien hoe hij leeft met ALS.

Na boeken en documentaires kwam de overstap naar het theater. Olympisch kampioen marathonzwemmen Maarten van der Weijden ging de planken op met zijn unieke verhaal in een serie van de Sportmonologen, een avond waarin sporters iets vertellen over hun carrière. In 2001 kreeg Van der Weijden de diagnose leukemie. Daardoor besefte hij dat, als hij wat wilde, het wel nu moest gebeuren omdat het leven niet oneindig is. De zwemmer genas van kanker en nam zich voor voluit te leven, met het olympisch goud als ultieme beloning.