Gesink moet zijn meerdere erkennen in Calmejane

Waar Gesink in andere Tours altijd mee had gestreden voor een plek in het algemeen klassement, gooide hij het deze editie over een andere boeg: in de eerste etappes zoveel mogelijk tijd verliezen, zodat hij later in de Tour in een ontsnapping mee zou kunnen gaan, en voor ritzeges zou kunnen gaan strijden.

Het eerste, makkelijke, deel van die strategie slaagde. Aan het begin van de rit van vandaag had Gesink al een kwartier achterstand op klassementsleider Froome opgebouwd. Ook het tweede deel voerde de Nederlandse renner vlekkeloos uit. "Het was lastig om mee te zitten", zei Gesink direct na de finish. Er reden veel groepjes weg, het kostte veel energie om alert te zijn. Maar aan het begin van de slotklim reed Gesink in een sterke kopgroep voor het peloton uit, met Van Avermaet, Bakelants, Pauwels, Roche, Barguil, Clarke en Calmejane.

Belofte Maar het was die laatste, nog relatief onbekende, Franse renner, die de sterkste bleek van dat elitegroepje. Toen hij ontsnapte, kon alleen Gesink nog een beetje volgen, maar hij kreeg het gat toch niet helemaal dicht. Even vatten televisiekijkers in Nederland hoop, toen Calmejane op vijf kilometer van de meet kramp kreeg. Maar, zo relativeerde Gesink achteraf, "ik denk dat ik zelf niet heel veel frisser was". Voor de 24-jarige Calmejane, die pas aan zijn tweede profseizoen bezig is, betekent zijn overwinning een bevestiging van een belofte die zich vorig jaar al openbaarde, toen hij een rit in de Vuelta won. Dit jaar won hij een paar kleinere meerdaagse koersen, en het bergklassement in Parijs-Nice. Gesink reageerde na afloop laconiek op zijn tweede plaats. "Er zijn nog veel kansen, en dit was de eerste".

