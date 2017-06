Geschokte reacties op 'laffe aanval' in Londen

Oppositieleider Jeremy Corbyn spreekt van 'brute en schokkende incidenten'. Zijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon en de leider van de Liberal Democrats, Tim Farron, melden dat op Twitter. Zij spreken van 'gruwelijke' en 'vreselijke' gebeurtenissen.



De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, omschreef de aanslag als een 'moedwillige en laffe aanval op onschuldige Londenaren'. Khan deed geen uitspraken over aantallen doden en gewonden. Hij riep mensen op om uit de buurt van London Bridge te blijven, verdachte omstandigheden door te geven, maar het alarmnummer alleen in geval van nood te bellen.



Voormalig UKIP-leider Nigel Farage zei dat hij vlakbij London Bridge was toen het incident gebeurde. 'Lijkt op een nieuwe ramp', twitterde hij vlak na de eerste berichtgeving.

Sadiq Khan © afp

Reactie Trump Ook de Amerikaanse president Donald Trump werd geïnformeerd over de aanslagen. Via Twitter bood hij Londen en het Verenigd Koninkrijk de hulp aan van de Verenigde Staten. Ook pleitte hij opnieuw voor een inreisverbod voor inwoners van zes moslimlanden, als 'extra veiligheidsniveau'. Amerikaanse rechters hebben al verschillende keren een stokje gestoken voor zo'n inreisverbod.



Bert Koenders sprak op Twitter van 'hartverscheurende gebeurtenissen in Londen die vreselijke herinneringen uit het verleden doen herleven. Gedachten zijn bij de Britten. Mijn oprechte medeleven.' De demissionair minister van Buitenlandse Zaken is momenteel in de Verenigde Staten waar hij eerder op de dag een speech gaf op de universiteit Harvard.

