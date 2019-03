Geruchten over besmettingen in klinieken belemmeren de stijd tegen ebola in Congo

De uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo komt maar niet onder controle, ondanks een effectieve medische preventieve aanpak. Vanwege toenemend geweld en wantrouwen jegens gezondheidswerkers en noodklinieken, stijgt het aantal gevallen juist.

Het aantal nieuwe gevallen van ebola stond met 59 de afgelopen week op het hoogste aantal dit jaar. Het Internationale Rode Kruis vermoedt dat er waarschijnlijk veel meer nog onopgemerkte besmettingen zijn geweest.

Aanvallen

Na afgelopen weekeinde piekte het aantal ebola-gevallen tot boven de duizend. Dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak van de epidemie vorig jaar augustus. Circa twee derde van de slachtoffers is inmiddels overleden.

Het Rode Kruis verwacht dat er nog zes maanden tot een jaar ­nodig is om ebola uit te bannen in Congo. Aan de ene kant lijkt de aanpak van de hulporganisaties wel te werken. Bij elk geval van ebola wordt diens omgeving preventief ingeënt met het experimentele ebola-vaccin, V920 van farmaceut Merck. Dat werkt in zeker 95 procent van de gevallen, waardoor nieuwe besmettingshaarden uitblijven. Ook is 90 procent van de mensen in de ebola-hotspots Noord-Kivu en Ituri bereid om ingeënt te worden en mee te werken aan controles.

Maar aan de andere kant lopen het Rode Kruis, de WHO, Artsen zonder Grenzen en het Congolese ministerie van volksgezondheid in dezelfde regio aan tegen een diep wantrouwen jegens instanties. In februari werden twee klinieken in de zwaar getroffen steden Katwa en ­Butembo aangevallen en in brand ­gestoken. In Butembo gebeurde dat zelfs twee keer. Gewapende groepen die autonomie willen, zoals de Mai-Mai of de Allied Democratic Forces, zouden de drijvende kracht zijn. Zij wakkeren ook het wantrouwen aan onder de bevolking tegen ebola-artsen, verpleegsters en noodklinieken met geruchten dat Congolezen in die klinieken met ebola besmet worden.

Het is de strategie van het Rode Kruis om zo veel mogelijk samenwerking te zoeken met lokale ­gemeenschappen bij de voorlichting en aanpak van ebola. Meer dan honderd dorpsteams zoeken contact in kerken, scholen en marktplaatsen. Vrijwilligers en gezondheidswerkers gaan van deur naar deur om mensen over ebola te informeren en hulp voor andere medische problemen aan te bieden.