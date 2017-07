Gerechtshof: twaalfjarige David mag chemokuur weigeren

Vorige maand kwam de rechtbank in Alkmaar al tot hetzelfde oordeel, nadat de vader van de jongen naar de rechter was gestapt om behandeling af te dwingen. De vader twijfelde eraan of zijn zoon wel wilsbekwaam is, zoals een psychiater had geconcludeerd.

Maar volgens het Hof heeft de vader te weinig argumenten aangevoerd om te twijfelen aan het oordeel van de psychiater. Het jongetje is kortom wilsbekwaam en dus moeten zijn wensen gerespecteerd worden.

De ouders van de jongen zijn gescheiden. Hij woont bij zijn moeder, die zich niet verzet tegen haar zoons wens. Zij ziet meer in alternatieve geneeswijzen en weigerde in eerste instantie zelfs mee te werken aan behandeling in het ziekenhuis.

Overlevingskans

Artsen die het jongetje in het ziekenhuis behandelden, schatten de kansen op genezing zonder verdere behandeling op vijftig procent. Bij een vervolgbehandeling zou dat 75 tot 80 procent zijn.

Maar die percentages zeggen niet alles, zei Eduard Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde en directeur van het Groningse Beatrix Kinderziekenhuis, eerder in Trouw. "Over welke overleving hebben we het? Bij een tumor in de buik is er veel ruimte om te opereren en te bestralen. In het brein betaal je altijd een prijs. Ook al is het klein, ook al is het op een gunstige plek, je bestraalt nooit alleen de tumor. Wat doet verdere behandeling? Ben je misschien voorgoed je smaak of geur kwijt? Verlies je andere belangrijke functies? Als buitenstaander kunnen we niet zeggen of behandeling loont. Dat is voor iedere patiënt anders."

In de praktijk lukt het ouders en kinderen én artsen eigenlijk altijd om het eens te worden over ingrijpende operaties of juist het staken van een behandeling, aldus Verhagen. In ziekenhuizen is er ook geen discussie of de patiënt de doorslag geeft. "Autonomie wordt in Nederland heel belangrijk gevonden. Niemand kan je ergens toe dwingen."

Dat de jongen twaalf jaar oud is, speelde een belangrijke rol in de zaak. Het is namelijk net de leeftijd waarop de stem van een kind ook volgens de wet mee gaat tellen in de vraag welke behandeling hij moet krijgen. Tot die leeftijd tellen voor de wet alleen de meningen van beide ouders.