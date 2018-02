Gerechtshof maakt Willem Holleeder 17 miljoen euro minder arm

Voor de voormalig vastgoedman Jan-Dirk Paarlberg, een zakenrelatie van Holleeder, viel de ontnemingszaak minder gunstig uit. Hij moet een bedrag van ruim 24 miljoen euro neertellen, dat is een miljoen minder dan de rechtbank in 2013 had beslist.

Het hof keek in het hoger beroep dat Paarlberg en Holleeder hadden aangespannen naar wie feitelijk de beschikking heeft gekregen over de ruim 17 miljoen euro die was afgeperst van de later geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra. Een liquidatie (in 2004) waarvoor Holleeder momenteel terechtstaat.

Rekeningen

Vaststaat inmiddels dat Holleeder voor die afpersing verantwoordelijk was. In de zaak ging het echter om wie over het geld kon beschikken, Holleeder of Paarlberg. Het geld uit de afpersing werd gestort op rekeningen van Paarlberg. Volgens het hof heeft hij hier uiteindelijk ook alleen van geprofiteerd. Het hof denkt wel dat het de bedoeling was dat Holleeder uiteindelijk het geld van Endstra zou krijgen, maar zover is het nooit gekomen.

De bijna 9 ton waarvan het hof wel bewezen acht dat Holleeder ze heeft opgestreken, komt onder meer van de afpersing van de eveneens geliquideerde crimineel Kees Houtman.

Ook voor die liquidatie (op zijn verjaardag in 2005) staat Holleeder nu voor de rechter.

Het hof kwam in de zaak van Paarlberg iets lager uit dan de rechtbank. Die korting was het gevolg van de lange tijd dat deze zaak heeft gelopen. Het hof was niet gevoelig voor het argument van Paarlbergs advocaat dat het vermogen van de ex-vastgoedhandelaar weg is.