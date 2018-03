Gerechtelijk vooronderzoek naar Sarkozy

De 63-jarige Sarkozy zou in 2007 financiële steun hebben gekregen van de voormalige Libische leider Muammar Kadafi. Een Frans-Libische zakenman beweerde in 2016 dat hij indertijd drie koffers met geld van Kadafi aan Sarkozy heeft overgedragen. Het zou gaan om 5 miljoen euro. Sarkozy heeft altijd ontkend dat Libische dictator zijn sponsor was.

De zaak kwam in 2012 aan het rollen door de nieuwssite Mediapart. Lange tijd zag het er niet heel ernstig uit voor hem. Het dossier rustte vooral op de verklaringen van voormalige Libische officials en een Libanees-Franse zakenman met goede contacten in de partij van Sarkozy, Ziad Takkieddine.

Takkieddine verklaarde in november 2016 - op het moment dat Sarkozy een gooi deed naar een nieuwe kandidatuur voor het presidentschap - dat hij tussen eind 2006 en begin 2007 vijf miljoen euro van Tripoli naar Parijs bracht. Takieddine zou dit geld persoonlijk hebben overhandigd aan Sarkozy’s toenmalige rechterhand, de latere minister Claude Guéant, en aan Sarkozy zelf.

Het verhaal van Takieddine werd bevestigd door de ex-chef van de Libische militaire inlichtingendienst en het komt ook voor in aantekeningen van een oud-minister van olie, Choukri Ghanem, die in 2012 onder troebele omstandigheden dood werd aangetroffen. Volgens de Libiërs zou Kadafi Sarkozy hebben gesteund omdat deze hem kon helpen om uit een internationaal isolement te komen. In april 2007, een maand na zijn verkiezingsoverwinning, ontving Sarkozy Kadafi voor een groots staatsbezoek in Parijs.

Sarkozy was al vaker doelwit van justitieel onderzoek. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012. De conservatief Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij verloor in 2012 van de socialist François Hollande.

