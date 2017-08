Gerard Bouman (1952-2017): Van motoragent tot nationale korpschef

Tijdens die laatste reis, vorige maand in de Verenigde Staten, werd Bouman getroffen door een hartaanval. Die klap is hij niet meer te boven gekomen. Gisteren overleed de voormalige korpschef op 64-jarige leeftijd.

De politie beschrijft Bouman als een harde werker. Toen hij op 17-jarige leeftijd als agent begon (hij werkte onder meer op de motor in Rotterdam) studeerde hij daarnaast rechten. Zo kwam hij terecht bij het Openbaar Ministerie, waar hij carrière maakte als officier van justitie.

Nationale Politie

Maar de politie lonkte in 2003 opnieuw. Een decennium later werd Bouman de eerste die de nieuwe politieorganisatie ging leiden: van 26 korpsen moest hij één Nationale Politie maken. Hij hield tijdens die jaren volgens collega's vooral oog voor het welbevinden van politiemensen. Dat uitte zich in bezoeken van of persoonlijke berichten sturen aan ernstig zieke agenten, of aan collega's die zich voor de rechter moesten verantwoorden na een schietincident. "Altijd achter de schermen, want hij zag het niet als een prestatie, maar als zijn taak", schrijft de politie.

Bouman kon ook hard zijn. Confronterend zelfs. Zijn taak als korpschef viel hem zwaar. Dat hij kort na zijn benoeming zijn vrouw verloor, heeft hem getekend. Ook hielp het niet dat hij het gevoel had dat iedereen over zijn schouders meekeek. Daarover zei hij: "We liggen zo onder het vergrootglas dat alles wordt onderzocht. De Rekenkamer, de Inspectie Veiligheid en Justitie, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, de Commissie toezicht beheer... De duvel en zijn ouwe moer bemoeien zich met ons. We gaan van rapport naar rapport en de politiek gaat mee met de hypes."