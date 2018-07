Geraint Thomas heeft het geel zo goed als binnen, sublieme Roglic kan Dumoulin nog bedreigen

De ritwinst in Laruns ging naar Primoz Roglic. De Sloveen van LottoNL-Jumbo maakte het verschil in de afdaling van de Col d'Aubisque. Achter Roglic kwam Thomas (19 tellen later) als tweede over de finish, waardoor hij nog wat bonificatieseconden pakte op Dumoulin. De Nederlandse kopman van Sunweb eindigde als zesde.

In het klassement nam Roglic de derde plaats over van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Bovendien verkleinde hij het verschil met Dumoulin, waardoor de strijd om de tweede plaats zaterdag ook nog spannend lijkt te worden. Thomas heeft een voorsprong van 2.05 op Dumoulin. Roglic volgt nu op 19 seconden van de Nederlander en Froome moet 32 seconden zien goed te maken op Dumoulin.

Roglic bleek in de afdaling uiteindelijk de moedigste en de beste en liet de anderen achter zich.

De zogenoemde 'koninginnenrit' van deze Tour telde vrijdag met de Col du Tourmalet en de Col d'Aubisque twee bergen van de buitencategorie. Daarvoor moest het peloton eerst de Col d'Aspin (1e categorie) over.

Hoofdrol Thomas concentreerde zich vrijwel de gehele etappe op Dumoulin. LottoNL-Jumbo eiste de hoofdrol voor zich op. Robert Gesink maakte op weg naar de Col d'Aubisque flink tempo, waardoor de groep met klassementsrenners en helpers van Sky en Sunweb steeds verder uitdunde. Daarna was het de beurt aan Steven Kruijswijk. Froome moest passen, maar sloot in de afdaling van de Col du Soulor toch weer aan bij Roglic, Dumoulin en Thomas. Roglic bleek in de afdaling uiteindelijk de moedigste en de beste en liet de anderen achter zich. De Sloveen steeg naar de derde plek en Kruijswijk (die als negende eindigde op 0.31) nam de vijfde plek van de Colombiaan Nairo Quintana over. Lees meer over de Tour de France in ons dossier.