Geraint Thomas: de Welshman die weet wat pijn lijden is

Volgens Geraint Thomas hoef je als wielrenner niet naar pijn te zoeken. De pijn vindt jou wel. Fysiek en mentaal. Pijn is eigenlijk het enige wat je tijdens het rijden als wielrenner onthoudt, schrijft hij in zijn boek ‘De wielerwereld volgens G’. De buitenwereld wordt een waas. “Alsof je in een taxi zit, half in slaap, starend uit het raam.”

‘G’, dat is de G van Geraint (32), wordt hij eigenlijk altijd al genoemd. Zeker binnen Team Sky, waar de trend is om alle namen te verkleinen. Chris Froome wordt ‘Froomey’, Mikal Kwiatkowski is ‘Kwiat’. En G, dat is nu de grote favoriet om de Tour de France te winnen. Hij staat na een weekend waarin het klassement niet veranderde nog altijd 1.39 minuut voor op zijn dichtstbijzijnde rivaal en teamgenoot Chris Froome.

Thomas, geboren in Cardiff, weet wat fysieke pijn is. Hij reed in zijn carrière van blessure naar blessure. Hij scheurde zijn milt (in 2005) en brak zijn neus toen hij tijdens de Tirreno-Adriatico in 2009 in een ravijn viel. In 2013 viel hij op dag één van de Tour, brak zijn bekken, maar reed toch door om zijn kopman Froome te helpen. Ook vorig jaar verhinderde fysiek malheur het uitrijden van de Ronde van Frankrijk.

Vrienden

De mentale pijn is erger. Emotionele pijn, noemt Thomas het. Hij had het in 2015, toen hij in rit negentien van de Tour de France van plek vier naar vijftien kukelde. “Je wil het niet, doet alsof het meevalt, maar als de bluf faalt rijd je in een hel.”

Doorrijden ondanks pijn. Het is een korte samenvatting van Thomas’ wielerleven. Maar als de Welshman iets wil, lukt het meestal, vinden ze in zijn geboortedorp Cardiff. Dat hoorde ook de Britse krant The Guardian, die zondag langs ging bij zijn jeugdtrainer. Die gaf Thomas les op de baan, want het Maindy Stadium in Cardiff was veel meer in trek bij de jonge Thomas dan de weg. De jongeling won daar van veel oudere teamgenoten.

Toch reed hij in zijn tweede profjaar (2007), als lid van team Barloworld, waar een jaar later ook ene Chris Froome voor zou rijden, al de Tour de France. Hij eindigde als 140ste, een na laatste. Net voor de Belg Wim Vansevenant, op drie uur en 46 minuten van winnaar Alberto Contador.

Thomas is zes maanden jonger dan zijn kopman Froome. Ze zijn vrienden, fietsen al tien jaar samen en wonen in Monaco bij elkaar om de hoek. Over diezelfde Froome schreef Thomas in zijn boek, dat hij zich in de eerste dagen van hun samenzijn verbaasde over de onwetendheid van Froome over wielrennen. Demarreerde Vincenzo Nibali, dan vroeg Froome wie het was. Thomas zelf had het allemaal door.

Thomas heeft deze Tour nog niet hoeven zeggen dat iets hem niet zint, zegt teamleider Servais Knaven.

Toch was Thomas jarenlang de helper, de rechterhand van Chris Froome. Die laatste groeide namelijk veel sneller naar de rol van kopman. Dat zag Thomas ook, die Froome in diens jonge jaren nog omschreef als een Clio met een Ferrari-motor. Thomas koos eerder voor het klassiekerseizoen, en werd in 2014 zevende in de Ronde van Vlaanderen en achtste in Parijs-Roubaix.