Geprikkeld en verheugd naar Feyenoord

Hij voelt het in zijn lichaam, hoort het op straat en ook gistermiddag werd Phillip Cocu weer geconfronteerd met het beladen karakter van Feyenoord-PSV, vanmiddag in De Kuip (14.30 uur). "Zo", stamelde de PSV-trainer toen hij oog in oog stond met zes cameraploegen bij zijn wekelijkse perspraatje.



Wat volgde, was een heldere uiteenzetting van Cocu (46), wiens elftal tot een inhaalrace verplicht is na een grillige eerste seizoenshelft. De perceptie is dat PSV, acht punten achter op koploper Feyenoord, in Rotterdam móét winnen om nog kans te maken op titelprolongatie.



Dat is, zeker in het licht van de constante prestaties van zowel Feyenoord, Ajax als PSV na de winterstop (alle drie zes overwinningen op rij), een logische gedachte, al hield Cocu nog enige reserve. "Een gelijkspel hoeft niet erg te zijn, want daarna zijn er nog tien wedstrijden te spelen", liet Cocu noteren. "Maar met elf punten achterstand hoeven we het woord kampioenschap voorlopig niet in de mond te nemen."



Enige urgentie is daarom wel van toepassing bij PSV, dat eerder al werd uitgeschakeld in de Champions League en de beker. Cocu besloot zowel gisteren als vandaag besloten te trainen, zodat zijn selectie zich in alle rust kan voorbereiden op het duel met Feyenoord. "Dat is wel prettig. Zo hebben we extra aandacht kunnen geven aan het tactische aspect."



Soms doen we er ook wel eens verkrampt over, maar dit is het mooie aan het vak dat we uitoefenen Philip Cocu

Maar zodra Cocu zich deze week buiten De Herdgang bevond, werd hij weer gewezen op het alles-of-nietsduel in de uitverkochte Kuip, waar de hunkering naar een nieuwe landstitel groot is. "Het leeft overal", glunderde Cocu. "Dat is ook mooi. Soms doen we er ook wel eens verkrampt over, maar dit is het mooie aan het vak dat we uitoefenen, het beleven van topsport. Nu komt er een beladen duel aan. Die zou je het liefst elke week willen spelen."



Het gezicht van Cocu betrok toen de naam van Gijs de Jong viel. De directeur van de KNVB baarde opzien door deze week in een column zijn voorkeur uit te spreken in de titelstrijd tussen Feyenoord, Ajax en PSV. De Jong, Brabander en openlijk PSV-supporter, schreef over het duel van zondag: "Ik zal thuis duimen voor Feyenoord.



Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat. (...) Met zo'n enorme achterban is het goed voor het hele voetbal, dat Feyenoord kampioen wordt. Als je als nationale topclub al zó lang geen rol van betekenis hebt gespeeld in de titelstrijd, mag het wel weer een keer. Eén keertje."

Van Bronckhorst: PSV is completer Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat PSV stabieler is geworden sinds de komst van middenvelder Marco van Ginkel. “Ze zijn completer geworden na zijn komst”, zei Van Bronckhorst gistermiddag op de persconferentie in Rotterdam. Van Ginkel, gehuurd van Chelsea, was in de zes wedstrijden na de winterstop vier keer trefzeker.



Net als Cocu meent ook Van Bronckhorst dat PSV niet voorgoed gezien is bij een nederlaag van de Eindhovenaren. “We kunnen zondag goede zaken doen, maar ook bij winst denk ik niet dat we PSV definitief afschudden in de race”, meende Van Bronckhorst, die eveneens beschikt over een fitte selectie.

Cocu had de column ook gelezen en moest zich zichtbaar inhouden. "Als je een column schrijft, dan ga je er dus rustig voor zitten en heb je er dus over nagedacht", begon hij nog voorzichtig. "Dan vind ik het wel zorgwekkend dat de algemeen directeur van de voetbalbond dit zegt, of het nou over Ajax, Feyenoord of PSV gaat. Het lijkt mij dat je dat vanuit die positie niet moet doen."



Cocu pareerde vervolgens de suggestie dat de aangestelde scheidsrechter Bas Nijhuis zou kunnen gaan fluiten naar de wens van zijn leidinggevende. "Dat denk ik niet", zei Cocu. "Maar zo zou een aantal mensen natuurlijk wel kunnen denken."



Veel liever sprak de trainer over zijn elftal. Cocu had ter voorbereiding de thuiswedstrijd tegen Feyenoord nog eens teruggekeken, waar PSV in september de bovenliggende partij was maar uiteindelijk wel verloor (0-1). "Beide ploegen zijn daarna gegroeid en stabieler geworden", analyseerde Cocu. "Als iedereen top presteert, dan hebben we veel kwaliteit in huis en moeten we in staat zijn om Feyenoord te verslaan."

