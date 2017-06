Geplaagde Uber-topman stapt toch op

In een brief die in handen is van The New York Times eisen vijf grote aandeelhouders dat Kalanick plaats maakt voor een ander. De investeerders, waaronder grootaandeelhouder Benchmark Capital, schrijven dat het roer bij Uber drastisch om moet en dat nieuw leiderschap daarbij onontbeerlijk is.

Advocaten die op verzoek van Uber de bedrijfscultuur tegen het licht hebben gehouden, kwamen vorige week tot min of meer dezelfde conclusie. Zij vonden dat Kalanick wel kon aanblijven, maar in een beperktere rol. De dagelijkse leiding zou moeten worden overgedragen aan een nieuw te benoemen operationeel directeur. In een verklaring liet Kalanick weten dat hij in het belang van de onderneming besloten heeft een stap opzij te doen. Hij blijft nog wel lid van de raad van bestuur. Uber voegde daar zelf aan toe dat de topman het bedrijf altijd op de eerste plaats heeft gezet.

Schandalen Zijn vertrek hing na alle negatieve berichtgeving over Uber al maanden in de lucht. Wat er allemaal mis ging? Seksisme op de werkvloer, vermeende diefstal van technologieën en beschuldigingen van het om de tuin leiden van lokale overheden met geheime softwareprogramma’s. Door alle schandalen stapten een aantal topmannen de afgelopen maanden al op. 'Travis 2.0' was overtuigd dat hij zijn bedrijf kon redden Nu is de hoge baas zelf aan de beurt. Maar Kalanick zou Kalanick niet zijn als hij daar in eerste instantie niets van aan zou trekken. Hij had het zo had geregeld dat de CEO de enige was die zichzelf kon wegsturen. Kalanick bleef daarom lang aan, maar is nu onder druk van aandeelhouders toch gezwicht. In een email die hij vorige week aan zijn werknemers stuurde, meldde hij dat het plotselinge verlies van zijn moeder bij een bootongeluk de reden was dat hij een stapje opzij zette om te werken aan ‘Travis 2.0’. Met de nieuwe versie van zijn oude ik was hij overtuigd het bedrijf weer op de rit te krijgen. De Amerikaan staat bekend als een meedogenloos ondernemer die de regels aan zijn laars lapt om zo veel mogelijk winst te maken. Hij richtte zijn bedrijf in 2009 op en hanteerde sindsdien een zeer agressieve groeistrategie. Met succes, Uber groeide in korte tijd uit tot een bedrijf dat inmiddels zo’n zeventig miljard dollar waard is.

