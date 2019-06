Gepest, geslagen, misbruikt of opgesloten: commissie-jeugdzorg meldt stelselmatig geweld tegen kinderen

Driekwart van de kinderen die in een jeugdinstelling of een pleeggezin belandde, kreeg op enig manier te maken met geweld, lichamelijk of geestelijk. Voor één op de tien kinderen was het geweld onderdeel van hun dagelijks leven, zo vaak werden ze gepest, vernederd, geslagen, misbruikt, opgesloten of op andere manieren mishandeld.

Dat is de conclusie van de commissie-De Winter, die in opdracht van het kabinet ruim twee jaar onderzoek heeft gedaan naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Het kabinet noemt de bevindingen van de commissie ‘ontluisterend’ en biedt excuses aan aan alle slachtoffers. “Excuses, erkenning, hulp en ondersteuning zijn op zijn plaats”, aldus minister Hugo de Jonge van volksgezondheid en minister Sander Dekker voor rechtsbescherming. Ook Jeugdzorg Nederland heeft excuses aangeboden.

Tijdgeest is geen excuus

De onderzoekscommissie heeft met duizend mensen gesproken die als kind uit huis werden geplaatst. De conclusies zijn spijkerhard: kinderen waren in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen onvoldoende beschermd tegen lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld. De opvang was in veel gevallen liefdeloos en zeer hard. “De tijdgeest is geen excuus voor de excessen. Het klimaat in veel instellingen was hard en liefdeloos”, zei hoogleraar pedagogiek Micha de Winter, die het onderzoek leidde. “De schellen zijn ons van de ogen gevallen door de enorme hoeveelheid feiten.”

Hij zei geschokt te zijn door de verhalen van ex-jeugdzorgpupillen. Tot in de jaren zeventig was het nog gebruikelijk dat dove en blinde kinderen in internaten hardhandig aangepakt werden om hen bepaald gedrag af te leren. In de jaren na de oorlog werden 14-jarige meisjes die zwanger raakten na incest onderworpen aan een tiranniek regime omdat de jeugdzorg ervan uitging dat het meisje de vader verleid zou hebben.

Vooral in de instellingen kwam geweld veel voor, in pleeggezinnen was de kans daarop kleiner, maar de vormen van geweld wel ernstiger. Tot de jaren zeventig melden slachtoffers dat het geweld afkomstig was van de groepsleiding of de pleegouders. In recentere jaren verschuift dit naar geweld tussen pupillen onderling, waarbij de leiding weinig ingrijpt of slachtoffers nergens terecht kunnen met hun verhaal.