Gepensioneerden klussen veel vaker noodgedwongen bij

Bij het uitzendbureau 65-plus kloppen ze steeds vaker aan; gepensioneerden die op zoek zijn naar een baan omdat ze amper kunnen rondkomen. "Voorheen kwamen vooral mensen bij ons langs die na hun pensioen bezig wilden blijven. Maar steeds meer gepensioneerden geven bij intakegesprekken aan dat een baan een financiële noodzaak is", zegt woordvoerder Bart Veltman. "Ook de groep op wiens inkomen beslag wordt gelegd, omdat ze in de schulden zit, zien we groeien."

De in de penarie verkerende gepensioneerde die bij uitzendbureau 65-plus voor de deur staat, is geen uitzondering, blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau TNO en het Researchteam voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Waren er in 2003 66.000 65-plussers aan het werk, inmiddels zijn dat er met 180.000 drie keer zoveel.

Niet alle gepensioneerden gaan aan de slag omdat ze krap bij kas zitten, nuanceert onderzoeker Didier Fouarge van de ROA. "Sommigen vinden het vooral leuk om aan het werk te blijven. Het houdt ze fit." Maar het feit dat de stijging vooral te zien is onder lager opgeleiden en mensen die een klein pensioentje hebben, wijst er volgens Fouarge op dat werken voor steeds meer gepensioneerden 'een moetje' is. Ter illustratie: vorig jaar waren er vier keer meer laagopgeleide 65-plussers aan het werk dan in 2003.

Zorgwekkend Hoe groot het aantal 65-plussers is dat uit financiële noodzaak weer aan de slag moet, kunnen onderzoekers niet zeggen. "We hebben geen gepensioneerden geïnterviewd, maar data van het Centraal Bureau voor de Statistiek geanalyseerd en op basis daarvan onze conclusies getrokken." Die data-analyse maakt het ook moeilijk om te achterhalen waarom sommige 65-plussers er nauwelijks in slagen om hun vaste lasten te betalen. Maar Fouarge heeft wel een vermoeden: het lukt ze niet om voldoende geld opzij te zetten voor hun oude dag. Dat zou te maken kunnen hebben met de opzienbarende werkloosheid onder 50-plussers van de laatste jaren. Als er een tweedeling ontstaat tussen de werkende en niet-werkende ge­pen­si­o­neer­den, dan is dat maat­schap­pe­lijk onwenselijk Didier Fouarge van de ROA Ondanks het relatief kleine aantal arme gepensioneerden – waarschijnlijk minder een procent van alle werkenden – valt het woord 'zorgwekkend' in het rapport. Waarom? De groei is er nog niet uit. Opvallend genoeg suggereren cijfers van de laatste twintig jaar dat die groei hier harder gaat dan in de Verenigde Staten die berucht zijn om hun werkende ouderen. Toch zul je in Nederland niet snel Amerikaanse toestanden zien, zegt Fouarge. Dus hier geen rimpelige tachtigjarigen die met kromme rug en trillende handen hamburgers staan te bakken in een fastfoodrestaurant, omdat ze niet rond kunnen komen van zo'n 8500 dollar per jaar. Maar, benadrukt Fouarge, "ook al is de groep klein, als er een tweedeling ontstaat tussen de werkende en niet-werkende gepensioneerden, dan is dat maatschappelijk onwenselijk".

Niet alleen lager opgeleide 65-plussers vaker aan het werk Gepensioneerden met een klein pensioentje en een lage opleiding keren het vaakst terug op de arbeidsmarkt, ook hun universitair geschoolde leeftijdsgenoten werken vaker door. Niet omdat dat per se noodzakelijk is, maar vooral omdat ze er nog plezier in hebben. Denk aan de hoogleraar die graag onderzoek blijft doen. Of de CEO die nog geen afstand kan doen van het bedrijfsleven. Overigens zijn van alle 65-plussers beeldend kunstenaars het meest gedreven om door te werken. Daarna volgen de chauffeurs en de boeren. Algemeen directeuren staan op de negende plaats van geliefde beroepen bij gepensioneerden.

