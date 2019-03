Georgische soldaten op Sovjetveld in Leusden niet langer ‘onbekend’

Het is voor het eerst dat er met honderd procent zekerheid gezegd kan worden wie er in een graf van een onbekende soldaat op de Sovjetbegraafplaats ligt. “Het opschrift ‘onbekende soldaat’ op hun grafstenen kunnen we vervangen voor de namen van de twee Georgiërs”, zegt Reiding. Hun namen zijn Pido Tsjoliasjvili en Anton Gviniasjvili.

Reiding doet onderzoek naar de 865 Sovjetsoldaten die in Leusden begraven liggen. Van 208 soldaten heeft hij de namen teruggevonden en familie opgespoord. In samenspraak met onder meer de Russische ambassade werden op initiatief van Reiding vijftien graven in Leusden geopend, om DNA van deze groep te vergelijken met familieleden. De vijftien zijn allemaal gevallen Georgiërs die krijgsgevangen werden genomen aan het Oostfront en naar Nederland werden getransporteerd om de kust te verdedigen. Nadat de Georgiërs samenspanden met het Nederlandse verzet werden ze in 1945 in Beverwijk gefusilleerd.

Buitenkisten Reiding had de namen van deze mannen al boven water gekregen, waardoor hij bij opgespoorde familieleden DNA kon afnemen. Dat deed hij de afgelopen twee jaar bij bezoeken aan de families in Georgië. De Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht opende de graven en nam DNA van de soldaten af. Hiervoor moesten de houten buitenkisten worden verwijderd waarna de zinken binnenkisten geopend konden worden. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht het erfelijke materiaal. Van nog vier soldaten zijn DNA-monsters in onderzoek. Reiding hoopt dat zijn succes het mogelijk maakt om meer van dit soort onderzoek te gaan doen. “Deze soldaten verdienen het om een naam en gezicht te krijgen. En de families hebben het recht om te weten waar hun naasten begaven liggen”, zegt hij. Reiding zegt onder de indruk te zijn van de reacties die hij in Rusland en omringende landen krijgt. “Het is heel bijzonder dat je na zeventig jaar een familielid identificeert, en nog specialer als er na zoveel jaar nog graven geopend worden om soldaten te identificeren.”

