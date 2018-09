Georganiseerde uitkeringsfraude onder Poolse arbeidsmigranten

Met valse handtekeningen of adresfraude innen ze met hulp van malafide bureaus een uitkering, terwijl ze in werkelijkheid in Polen zijn. Dat mag niet. Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet iemand beschikbaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid weet van deze vorm van fraude, blijkt uit antwoorden op vragen die Nieuwsuur stelde. Uitkeringsinstantie UWV deed in 2017 onderzoek naar mensen met een uitkering die gebruikmaken van een tussenpersoon. Dat brengt risico's met zich mee. De tussenpersoon begeleidt Polen die willen frauderen, verstuurt nepsollicitaties of onderschept brieven. Uit het UWV-onderzoek onder 131 ww'ers die gebruik maakten van een tussenpersoon, bleek 30 procent niet in Nederland te zijn.

Nieuwsuur concludeert daaruit, en uit eigen onderzoek, dat ten minste duizenden Polen frauderen. De fraude met malafide tussenpersonen zou een wijdverbreid fenomeen zijn onder Poolse arbeidsmigranten. De redactie sprak naar eigen zeggen met UWV-medewerkers, kreeg inzage in vertrouwelijke justitiële en overheidsdocumenten en maakte undercoveropnames. 'Ik doe alles voor u, ik vul uw documenten in, controleer uw post, zoek zogenaamd actief naar werk', is te horen op een van de opnames die Nieuwsuur maakte en vanavond online zette.

Taakstraf

Er zijn begin dit jaar twee tussenpersonen veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat ze Poolse werknemers hielpen frauderen. Ze begeleidden Polen bij hun aanvraag voor een uitkering en beantwoordden bijvoorbeeld vragen van het UWV. Volgens de inspectie SZW, dat in actie komt bij vermoedens van fraude, begeleidden de twee dik 300 uitkeringsgerechtigden.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn verontwaardigd en nemen het de minister kwalijk dat zij niet geïnformeerd zijn over deze vorm van fraude. De Kamer krijgt informatie over uitkeringsfraude onder meer via jaarverslagen van het UWV en Inspectie SZW. Daaruit blijkt dat er jaarlijks duizenden signalen binnenkomen van fraude en overtredingen. Het UWV-jaarverslag over 2017 licht een aantal 'fraude-thema's' uit als gezondheidsfraude of fraude met faillissementsuitkeringen. Fraude door Poolse arbeidsmigranten die gebruik maken van tussenpersonen staat daar niet tussen.

Het ministerie wil kijken of de registratie van tussenpersonen kan leiden tot minder fraude en of het nodig is om de regels aan te passen. (Trouw)